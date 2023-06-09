مجدي عبدالرحمن



اكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أحمد بدوي انه لن يتم سحب الهواتف الأرضية للمصريين في الخارج عند التحول لنظام الدفع مقدما الجديد، سواء الذين ابلغوا شركة الاتصالات بوجودهم خارج البلاد ووقف الحرارة عن الهواتف الارضية لظروف عملهم او الذين لم يقوموا بهذا الاجراء ايضا.



وقال بدوي في تصريحات خاصة لـ «أنباء مصرية» بمناسبة تغيير نظام سداد فواتير التلفونات الى نظام الدفع مقدما للتمتع بالخدمة: قررت الشركة انه لن يتم سحب اي هاتف غير مسدد للفواتير القديمة ولكنه سيتم التعامل بنفس طريقة التعامل مع اصحاب التلفونات الارضية في الداخل بتحويل الهاتف الى نظام الاستقبال فقط ثم فرض غرامه ليتم في آخر مرحلة قطع الحرارة عن الهاتف.



وأضاف أحمد بدوي في تصريحاته الخاصة ان سداد حصة الهاتف الارضي مقدما يتم عبر 4 انظمة وانه يمكن لأي من اقارب المشترك سداد قيمة الفاتورة المستحقة سواء بنظام الربع سنوي او السنوي وهو ما سيكون مفضلا عند المصريين في الخارج دون الحاجة الى حضوره بنفسه.



وأضاف رئيس لجنة الاتصالات انه عند تغيير المصري في الخارج لمكان الاقامة داخل مصر، لا يلزمه ان يأتي الى مصر بنفسه لطلب نقل الهاتف الى العنوان الجديد بل يمكنه ذلك من خلال اصدار توكيل موثق ومعتمد من القنصلية المصرية في الخارج لأي شخص ويقوم بإجراءات النقل وفقا لما هو ثابت في التوكيل.