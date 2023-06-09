طرق الوقاية من أورام الدماغ



يزيد التدخين من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30%. هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة وهي أيضا تعطي نقائل metastases.



وعند الحديث عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة (بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30% تقريبا)، ويجب تناول كمية كافية من الفواكه والخضراوات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان.



أما الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ فهي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث اضطرابات نفسية وتظهر عدوانية ونشوة وبهجة غير مبررة أو لامبالاة. كما يمكن أن يعاني الشخص من هلوسة بصرية واضطراب في الذاكرة والانتباه ومشكلات في التفكير.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»