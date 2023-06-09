ما فوائد المشمس ومَن عليه التخفيف من تناوله؟



يعتبر المشمش من الفواكه المفيدة، ومع ذلك من الأفضل عدم الإفراط في تناوله. وتشير الطبيبة مارينا قسطنطينوف أخصائية أمراض الباطنية، إلى أنه لا ينصح بتناول أكثر من 200-300 غرام من المشمش في اليوم.



ووفقا لها، يشير مظهر المشمش إلى جودته، فمثلا يجب أن يكون لونه متجانسا، ويمكن أن تكون هناك بقع حمراء أو صفراء. ويجب أن تكون الثمار مرنة وليس طرية جدا أو صلبة. وتقول: «تحتوي ثمار المشمش الطازجة والمجففة على مواد مفيدة: فيتامينات مجموعة B، C، E، K، وحمض النيكوتين، والعناصر المعدنية المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، اليود، الفوسفور، والأحماض العضوية: الستريك، السكسينيك، الماليك. كما يحتوي المشمش على الجلوكوز والسكروز والفركتوز والعفص والبكتين والفلافونويد والألياف الغذائية».



ويساعد المشمش أيضا على تطبيع عمل الأمعاء ويحسن عملية إنتاج الدم ويقوي جدران الأوعية الدموية وله تأثير منشط ومضاد للأكسدة. وتناول 100 غرام من المشمش يوفر 70% من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم. وتقول: «يجب الامتناع عن تناول المشمش، في الحالات التالية: وجود رد فعل تحسسي، قرحة المعدة، التهاب المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول المشمش في حالة وجود أمراض الغدد الصماء مثل أمراض الغدة الدرقية وداء السكري، وأمراض الكلى والقلب».



وتجدر الإشارة إلى أن حبات المشمش تستخدم على نطاق واسع في الطب ومستحضرات التجميل. مع العلم أن لبعض حبوب المشمش مذاقا مرا سببه مادة أميغدالين التي هي مصدر حمض الهيدروسيانيك- سم عضوي. وتقول: «إذا تم تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب التسمم، لذلك إذا صادفت حبة ذات طعم مر واضح، فمن الأفضل عدم تناولها. وبالطبع يمكن تناول حبوب المشمش، ولكن بكمية محدودة جدا 2-3 حبة في كل مرة. تحتوي هذه الحبوب في تركيبها على مواد مفيدة: فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية، وبفضل ذلك لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة». ووفقا لها، لا ينصح بتناول حبوب المشمش في حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل.



المصدر: Gazeta.Ru