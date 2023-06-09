منصور السلطان



ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات في موقع واحد، تباشر الإدارة العامة للمرور ممثلة بقسم اختبار القيادة لمرور حولي الأسبوع المقبل استلام معاملات استخراج استمارة قيادة السيارات الخاصة بالمواطنين وتحديد موعد الاختبار وإصدار الرخصة في مبنى الاختبار نفسه.



وأعلن رئيس قسم اختبار القيادة لمرور حولي العقيد الركن الشيخ نواف أحمد النواف الصباح لـ«الأنباء»، أن قطاع المرور يواكب التطور ويقدم باستمرار جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن نهج وزارة الداخلية، لافتا إلى إنشاء شعبة خاصة في القسم لاستقبال المواطنين الذين ينوون استخراج استمارة قيادة وتحديد موعد الاختبار، وفي حال نجاح المواطن تتم طباعة رخصة السوق وتسليمها في نفس المبنى دون العناء بالتوجه الى مبنى إدارة مرور حولي في منطقة الجابرية، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.



هذا، وأكد العقيد النواف أن هذه الفكرة جاءت من المساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم السابق اللواء الشيخ فواز الخالد الذي طرحها، وبعد اعتمادها تم الاتفاق على تطبيقها في قسم اختبار القيادة لمرور حولي كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقها لاحقا في أقسام اختبار القيادة في المحافظات الأخرى.