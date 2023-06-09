بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه ،حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدا سموه، رعاه الله ، بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

متمنيا سموه، حفظه الله، لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.