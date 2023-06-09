استقرت البيتكوين في تداولات الجمعة عند 26.5 ألف دولار، رغم استمرار المخاوف بشأن قطاع العملات المشفرة، وخفض "موديز" نظرتها تجاه تصنيف بورصة "كوين باس" من مستقرة إلى سلبية.

وأعلنت "بينانس يو إس" أنها لن تسمح للعملاء بعد الآن بالتداول على المنصة باستخدام الدولار الأمريكي، بعدما قام شركاؤها المصرفيون بقطع علاقاتهم معها بعد أيام من رفع الجهات المنظمة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد "بينانس".

واستقرت البيتكوين عند 26540.5 دولار، في تمام الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وتراجعت الإيثريوم بنسبة 0.61% إلى 1836.87 دولار، وكذلك الريبل 0.24% عند 52.61 سنت.