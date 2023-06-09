قد يبدو عالم أصحاب رأس المال المغامر، من بعيد، وكأنه عالم لا يمكن طرق آفاقه –وأنه يقتصر فقط على بيل غورلي وكريس ساكاس وكيرستن جرينز في عالم الاستثمار. لكنه أقرب بكثير مما يظن البعض.

في السنوات الخمس المقبلة، يتوقع الخبراء أن تبلغ قيمة سوق الاستثمار في رأس المال المغامر العالمي 584.4 مليار دولار أمريكي، أي بنمو يبلغ 20 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينقل جيل "طفرة المواليد" -وهو الجيل الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964- في الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 30 إلى 68 تريليون دولار أمريكي إلى جيل الألفية، مما يخلق قدراً هائلاً من الفرص لموجة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال الناشئة.

وفي هذا السياق؛ يساعد ستيف تورسو، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة (Wholesale Investor)، في تنمية الصناعة من خلال ربط أصحاب رؤوس الأموال المغامرة بشركات جمع رأس المال.

تأسست (Wholesale Investor في أستراليا في عام 2008، وتوسعت لخدمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية، وإنشاء شبكة عالمية من رؤوس الأموال المغامرة والمكاتب العائلية والمستثمرين ذوي القيمة العالية التي تقدم قيمة أكبر من مجرد توفير رأس المال.

- يؤكد تورسو أن هذا المجال سوف يتوسع بشكل كبير لأن الأموال يتم إعادة تدويرها مرة أخرى؛ ليس فقط من جانب المستثمرين الجدد القادمين، ولكن أيضا من قِبل المستثمرين الحاليين سواء بإعادة الاستثمار لأطفالهم أو لأنفسهم.

- وتُعد رؤوس الأموال المغامرة شكلًا من أشكال الاستثمار في الأسهم الخاصة. حيث يتم الاستثمار في شركات جمع رأس المال، والتي غالباً ما تكون شركات ناشئة أو شركات صغيرة ذات إمكانات نمو عالية على المدى الطويل، مقابل حصة في الأسهم.

- وقد ظهرت أول شركة من شركات رأس المال المغامر في البداية في عام 1946، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصدرًا مضمونًا لرأس المال لرواد الأعمال.

- في الواقع، في عام 2021، بلغ سوق الاستثمار العالمي في رؤوس الأموال المغامرة 211.3 مليار دولار أمريكي.

- ولا يخفى على أحد أن رؤوس الأموال المغامرة لديها القدرة على جلب أفكار غير عادية وتغيير وجه العالم كما نعهده.

- والأمر المثير للاهتمام في هذا النظام البيئي الاستثماري هو أنه يعيد تدوير الأموال. ومع كل نجاح؛ فإن رؤوس الأموال المغامرة لا تأخذ المكاسب وتشتري لنفسها جزيرة خاصة ثم لا تراها مرة أخرى. هذه ليست طبيعة الأشخاص في هذا المجال.

- إن الرؤساء التنفيذيين الذين يحققون انتصارات كبيرة تكون لديهم رغبة أصيلة لدعم النسخة التالية من أنفسهم ودعم الجيل القادم من المؤسسين القادمين.

- ومع انتقال الثروة إلى الأجيال الشابة، يعتقد تورسو أن العالم سيشهد أيضًا طفرة في رؤوس الأموال المغامرة.

- ويكشف أن نقل الثروة هو أكبر اتجاه قادم وأن جيل "طفرة المواليد" سيحولون 175.1 مليار دولار أمريكي [240 مليار دولار أسترالي] سنويًا في أستراليا على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

- هذا هو المجال الذي توجد فيه فرص الاستثمار للسنوات العشرين القادمة؛ وهي تنمو بشكل كبير. ومع صعوبة شراء العقارات، أصبح البديل إما شراء عملة مشفرة كأصل عالي المخاطر أو رأس مال مغامر.

- هذا هو السبب في أن التمويل الجماعي للأسهم شهد طفرة خلال الجائحة، ولكن ماذا لو استطاعوا استثمار أموال أكبر من ذلك بكثير ثم يتم تثقيفهم لتحقيق النجاح.

- وهنا يشارك تورسو أهم الدروس التي تعلمها من العمل مع حوالي 29300 مستثمر من القطاع الخاص لتصبح فريد ويلسون القادم من عالم رؤوس الأموال المغامرة.

6 خطوات تدعمك في سوق رأس المال المغامر؟

التعلّم من الخبراء

يقترح تورسو البدء بالاستماع إلى محتوى جيسون كالاكانيس (Jason Calacanis). حيث يرى أنه المستثمر الأكثر انفتاحًا والقادر على شرح ما الذي تبحث عنه.

وذلك بهدف الوصول إلى المحتوى والاستماع مرارا وتكرارا إلى الأشخاص الذين يستثمرون بنشاط، حتى يمكنك البدء في تشكيل نظرية الاستثمار الخاصة بك.

الانضمام إلى شبكة

ينصح تورسو بالانضمام إلى مجموعة استثمار، والتعلم، وحضور الأحداث والفعاليات العامة التي تنظمها هذه المجموعات، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ومشاهدة أكبر عدد ممكن من الأحداث التي يمكنك عرضها شخصيًا وعبر الإنترنت.

التعرف على العلامات التي يجب البحث عنها

يوضح تورسو نقطة في غاية الأهمية وهي التأكد من معرفة أهم جوانب البحث في الشركة. والإجابة عن أسئلة من قبيل:

من أسس الشركة؟ والنظر إلى من هم الأشخاص الذين يحيطون بالمؤسس، وما هي تجربتهم.

من هم المستثمرون الآخرون؟ وما هي إسهاماتهم لتحقيق ريادة الشركة؟

هل هناك مصداقية للصناعة؟ وما هي الجوائز الصناعية التي فازوا بها؟

من عملاؤهم؟ ما هي المقاييس التي توضح عملاءهم؟ هل هم عملاء شركة إلى شركة (B2B)، أم علامات تجارية معروفة؟ وإن كانوا كذلك؛ كيف يبدو معدل نموها؟

السعي لإضافة قيمة

أهم شيء يمكن تعلمه بالنسبة للمستثمرين القادمين، هو البحث عن الفرص التي يمكن من خلالها إضافة قيمة بطريقة ما، سواء كانت تلك القيمة قيمة فكرية أو من خلال الشبكات.

اتخاذ قرارات مدروسة

يتوقع تورسو إحراز تقدم ملحوظ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة في مجالات عدة منها الطاقة المتجددة؛ والتكنولوجيا؛ والرعاية الصحية الشخصية والعملات المشفرة؛ وأهمها البرمجيات لأنها تلعب دورا في كل قطاع على حدة.

توقع الخسارة

إن توقع خسارة المال حقيقة لا جدال فيها. إنها لعبة عالية المخاطر واحتمالات الفشل كبيرة.

ولكنها أيضًا لعبة ذات عائد مرتفع، وهذا هو السبب في أنها تجذب الأشخاص الذين حققوا أرباحًا لأن هناك رغبة في دعم شركة حققت 100 ضعف أو 1000 ضعف.