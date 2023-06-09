أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان رجال الامن الجنائي وكل قطاعات الوزراة يواصلون مواجهة تجار السموم وضبط مروجيها، وإذ تهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

‏تصريحات الخالد جاءت على خلفية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (7) متهمين من جنسيات مختلفة وبحوزتهم حوالي (5.250) كيلو غرامات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(2600) حبة من المؤثرات العقلية.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.