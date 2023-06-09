منصور السلطان

تمكن رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء في ساعة متاخرة أمس الخميس من ضبط وافد سوري ( 24 عاماً) فيما تمكن مجهولين من الهرب بين شوارع منطقة الصليبية، فيما عثر بحوزة السوري على كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة ومبلغ مالي يتجاوز 2000 دينار اعترف الوافد في التحقيقات الاولية انه حصيلة السموم واقر بانه كان ومرافقيه يروجون تلك السموم في عطلة نهاية الاسبوع.

وقال مصدر امني ان المضبوطات هي (60 ) حبة ابيض واحمر و(19 ) كيسا صغير الحجم بداخله (111 ) حبة لونها بيج و (10) اكياس متوسطة الحجم بها مادة عشبية اللون مخدرة ، و (2 ) كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون و (1) كيس متوسط الحجم حشيش على الارجح وميزان حساس وكميات اخرى من الحبوب المخدرة المتنوعة والمحظورة .