بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا وزاريا، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يقضي بتشكيل فريق جمع وإعداد البيانات برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية الجهات التالية:

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية - نائبا للرئيس.

وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الخارجية، وممثلين (2) عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، بالإضافة لممثل عن الإدارة المركزية للاحصاء، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثل عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.

وحدد القرار اختصاصات الفريق بالآتي:

- جمع وإعداد البيانات للرد على أسئلة وتوصيات التقارير الدولية المتعلقة بالمرأة.

- إعداد خطة لتوحيد الجهود المبذولة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتعزيز حقوقها وحمايتها ولتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية.

- إعداد الرد النهائي على التقارير والتوصيات الدولية ومتابعة تنفيذها.

ويجتمع الفريق بناء على دعوة من الرئيس أو من نائبه بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء الفريق على أن يكون من بينهم رئيس الفريق أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات فالقرار للجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمنزلة رفض القرار المعروض، ويجب في هذه الحالة إبداء أسباب الامتناع.

ويرجح ويسمح القرار للفريق أن يستعين في أداء عمله بمن يراه مناسبا من ذوي الاختصاص، وحدد مدة عمل الفريق بثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ويطلب من الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.