بيروت - أحمد عز الدين

شهدت الحدود اللبنانية - الاسرائيلية جنوبا استنفارا للجيش اللبناني في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوم بعملية تجريف خارج الشريط الشائك في محاولة لاستحداث خط حدودي جديد في تلال كفرشوبا المحتلة وقد تدخلت «قوات اليونيفل» لتهدئة الأوضاع.

القضية بدأت قبل ثلاثة ايام عندما وقف المواطن اسماعيل ناصر بمواجهة جرافة إسرائيلية، ومنعها من التقدم في محاولة تجريف بدأتها في ارضه خارج الشريط الحدودي.

وقد تطورت العملية امس، حيث عاودت قوات الاحتلال عمليات التجريف الامر الذي ادى الى تجمع اهالي البلدة والمنطقة لمنع الجرافة من العمل. وقد تقدم الأهالي المتجمعون النائب قاسم هاشم ومفتي المنطقة الشيخ حسن دلة، وقد أقام الأهالي صلاة الجمعة. وعمدت مجموعة من الشبان والشابات الى رشق قوات الاحتلال بالحجارة والتي استقدمت مزيدا من التعزيزات ودبابة «ميركافا» وألقت على الأهالي القنابل الدخانية والغاز المسيل للدموع مما ادى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وقد تدخل الجيش اللبناني ونشر عناصره في وضعية قتالية، فيما رفعت «قوات اليونيفل» الموجودة في المنطقة لافتة تدعو قوات الاحتلال الى عدم تجاوز الخط الأزرق.

النائب قاسم هاشم الذي تواجد مع الأهالي قال «ما يجري اننا أمام مرحلة استكمال تحرير ما تبقى من ارضنا وتأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، ونحن هدفنا تحرير أرضنا وتحصين وطننا بوجه الأطماع الصهيونية، ونحن لا نعترف بـ «الخط الأزرق» لأن هذه أرض لبنانية شاء من شاء وأبى من أبى، والجيش اللبناني هنا يؤكد تصميمه على انه قادر على المواجهة من اجل حماية وطنه».

رئيس «هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان» قال: متشبثون بأرضنا حتى آخر شبر منها.