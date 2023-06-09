بيروت - منصور شعبان

قال رئيس «حزب القوات اللبنانية» د.سمير جعجع: «شئنا أم أبينا هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوؤ سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوت لإبقاء الفراغ الرئاسي».

وأضاف إن: «الملف الرئاسي في لبنان يعد من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي، إثر الأزمة المستمرة طيلة الـ 4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، أن يمر اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019».

وأكد، خلال ندوة نظمتها «مصلحة أصحاب العمل» - دائرة السياحة في «القوات اللبنانية» في معراب، بعنوان «السياحة: واقع وتحديات»، انه «لن يتغير أمر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الأساسية التي من واجب القوات اللبنانية العمل عليها للوصول الى تركيبة لا مركزية تبعدنا عن أزمات إضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين».

ورأى جعجع: «في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 يونيو، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا».

واعتبر ان «لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل (لأنو اصل البلا) ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصريحات عدد من النواب الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة».

واذ اشار الى انه «عندما نفتقد الى الحد الأدنى من المنطق يدمر المجتمع ولهذا اخترب مجتمعنا»، أوضح ان «كل انتخابات هي بمنزلة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لأي احد، خصوصا انه بإمكان من يريد التصويت لأحد المرشحين من دون الدخول فيها».