اعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب تكليف فريق جديد للدفاع عنه في الاتهامات الموجهة اليه من القضاء الفيدرالي بشأن وثائق البيت الابيض.

جاء ذلك بعد ان اكدت وسائل اعلام اميركية ان فريق المحامين الخاص بترامب قدم استقالته.

وكان الرئيس الاميركي السابق اعلن أن القضاء الفيدرالي وجه إليه للمرة الاولى تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض، ما يشكل مأزقا جديدا للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أن «إدارة الرئيس جو بايدن الفاسدة أبلغت محاميي بأنني متهم رسميا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية»، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.

وقال في تسجيل ڤيديو نشر على تويتر مساء الخميس «أنا بريء ولم أرتكب أي خطأ»، مدينا «تدخلا انتخابيا على أعلى مستوى».