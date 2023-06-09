مخزومي: ما حصل يحتاج إلى توضيح فوري من قبل الجهات المعنية

السنيورة: تصرف خطير وضرب للحريات والقيم التي قام عليها لبنان

بيروت - داود رمال

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه امس، القائم بأعمال سفارتنا لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وجرى عرض للأوضاع العامة وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع تناول موضوع منع الإعلامية فجر السعيد من دخول لبنان، وجرى توضيح للبعد القانوني لهذا الاجراء وكيفية التعامل معه، مع التأكيد على وضع الأمر في إطاره المحدد بعيدا من اي تفسيرات وتحليلات لا تمت الى الواقع بصلة».

وتتالت ردود الفعل على اجراء المنع، وأعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد لمنع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان واحتجازها في المطار للتأكد من إعادتها إلى بلدها.

وقال في بيان: «إن أقل ما يقال في هذا الصدد أنه تصرف غير متبصر، وغير مسؤول، وخطير في آن معا، ويعتبر ضربا للحريات والقيم التي قام عليها لبنان، واستهتارا متعمدا بعلاقات لبنان العربية والدولية، ويوجه طعنة مسمومة إلى جميع اللبنانيين الذين ينتظرون موسم الصيف لكي يلتقطوا أنفاسهم اقتصاديا وماليا ومعيشيا، ويتعرض لمصالح لبنان واللبنانيين الاستراتيجية مع الأشقاء الكويتيين الذين لم يدخروا مناسبة وعلى مدى عقود طويلة ماضية إلا وعملوا بالقول والعمل على تقديم الدعم الاستثنائي والمستمر من أجل نصرة لبنان واستمرار تقدمه وازدهاره».

وأضاف: إن تصرف الأمن العام اللبناني بهذه الطريقة هو تصرف سياسي يظهر بأنه موجه من قبل حزب الله الذي يعمل على تحويل لبنان إلى دولة من دول الستار الحديدي ليظل مخطوف الإرادة ومحكوما من قبل إيران والمحور الذي يدعي الممانعة، وذلك خلافا لطبيعته ولمصالح أبنائه.

وسأل: «كيف يقدم الأمن العام على هذا التصرف الأخرق فيما ترفع أجهزة الدولة شعار لبنان عاصمة للإعلام العربي، بينما - وفي المقابل - تقوم بعض سلطاته بمنع إعلاميين عرب من دخول لبنان بسبب قناعاتهم ومواقفهم السياسية؟».

وأضاف: «إن استمرار هذه الممارسات البوليسية القمعية التي تتقصد كتم أنفاس اللبنانيين وضرب الحريات العامة، وتغيير هوية وشخصية لبنان يعني عمليا التسبب في إلحاق المزيد من الانهيارات والتردي الحضاري والثقافي والاقتصادي والمعيشي للبنان واللبنانيين».

وختم الرئيس السنيورة: «إن ما جمعه الانتماء العربي والتراحم الأخوي بين لبنان والكويت لن يعكره تصرف أرعن ينم عن عصبية وارتباك. وهو بإذن الله لا ولن ينال من عمق المحبة ومدى العرفان الذي يكنه اللبنانيون للكويت منذ استقلالها أميرا ودولة وشعبا لما درجوا على تقديمه من دعم أخوي صادق للبنان».

وغرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على «تويتر»: «كيف يمكن أن يتم منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان لأسباب غير معروفة ودون مبرر قانوني، في حين أنه لم يمر سوى 15 يوما على إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023 تقديرا لدورها الإعلامي الرائد؟! هذا التناقض غير مفهوم وما حصل يحتاج إلى توضيح فوري من قبل الجهات المعنية».