كشف فريق «منسقو استجابة سورية» الجمعة في تقرير، أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في شمال غربي سورية وصلت إلى نحو 90% ونسبة البطالة العامة بلغت 88.48%، خلال شهر مايو الماضي.

وقال الفريق في تقريره الذي حمل عنوان «مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر مايو 2023»، إن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى 5.486 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى 3.957 ليرة تركية.

وازداد حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.66% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.3%.

ووفقا للتقرير فإن معدلات البطالة بين المدنيين ازدادت بنسب مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر مايو بنسبة 1.18%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.48% بشكل وسطي (مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وازداد حد الفقر، بحسب التقرير إلى مستويات جديدة بنسبة 0.57% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.81%.

وارتفعت نسبة التضخم بمقدار 1.92% على أساس شهري، و73.32% على أساس سنوي.

وخلص التقرير إلى أن القدرة الشرائية لدى المدنيين سجلت عجزا واضحا، مع بقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.