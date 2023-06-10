أيادينا ممتدة للتعاون المثمر والبناء مع أعضاء اللجنة الصحية القادمة

باركت الجمعية الطبية الكويتية لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023.

وهنأت الجمعية الطبية بكل أعضائها ومنتسبيها أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على نيلهم ثقة وتزكية الشعب الكويتي، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد لتلبية طموحات الوطن والمواطنين والارتقاء بوطننا العزيز.

وأكدت اللجنة على أن تطوير وإصلاح النظام الصحي في الكويت يعد أحد أهم أولويات المواطنين وتطلعاتهم، مبينة انه لا يخفى على الجميع أهمية دور اللجنة الصحية في مجلس الأمة بمتابعة وتطوير وإصلاح القطاع الصحي ومراقبة أوجه الخلل والقصور العامة والخاصة، ومناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكدت الجمعية الطبية أن أياديها ممتدة للتعاون المثمر والبناء مع أعضاء اللجنة الصحية القادمة، متأملة تفعيل دور اللجنة رقابيا وتشريعيا، حتى تتحقق تطلعات الشعب الكويتي للارتقاء بالنظام الصحي، وملامسة هموم وتطلعات العاملين فيه عن طريق التواصل المباشر مع ممثليهم في الجمعيات المهنية، ودعوتهم للاستماع لهم والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص قطاعاتهم المهنية.

وعبرت عن تفاؤلها بأن تكون الفترة المقبلة فترة تعاون مثمر، وتنمية تلامس الطموح والتطلعات المطلوبة والمؤملة، لتحقيق المزيد من الرفعة والتطور والازدهار لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.