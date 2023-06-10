أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.

وجاء في القرار:



مادة 1



تشكل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء على النحو التالي:



٭ العميد ناصر يحيى اليحيى - رئيسا

٭ العميد سلطان عايض العجمي - نائبا للرئيس

٭ العميد متعب جبرين العصيمي - مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي

٭ العقيد عبدالرحمن عادل العكاري - الإدارة العامة لنظم المعلومات

٭ المقدم حقوقي زيد فهد القريان - الإدارة العامة للشؤون القانونية.



مادة 2



تختص لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بدراسة التظلمات المقدمة اليها من ذوي الشأن من قرارات لجنة الشراء وإصدار قرار ملزم في التظلم، ويتم إخطار لجنة الشراء لتنفيذه، وذلك وفقا للاجراءات الواردة بتعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المشار اليه.



مادة 3



على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.