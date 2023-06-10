أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتفعيل بعض أحكام القرار الوزاري 2019/957 الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

وجاء في القرار:



مادة 1



يضاف الى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه بند جديد برقم 15 يكون نصه الآتي:



15 - سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية: تصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو إحدى المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.



مادة 2



على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.