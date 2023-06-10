أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد القرار الوزاري رقم 2023/277 بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

‏وقد جاءت التوصيات الأولية للجنة المشكلة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود (66,584) رخصة سارية لعاملين تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة أو لوجودهم خارج البلاد، وعليه تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مرة أخرى يقوم بإجراءات استخراج رخصة جديدة دون تجديدها إذا توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة.



‏وأكدت وزارة الداخلية أن اللجنة مازالت مستمرة في أعمالها بفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الوزارية ، وستصدر القرارات الوزارية فور إصدار اللجنة توصياتها.