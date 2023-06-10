نحو 20 إلى 25٪ من النساء في منطقة الشرق الأوسط يعانين من متلازمة تكيس المبايض

قوسة: دور القطاع الخاص تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة سواء حكومة أو غيرها

لاشين: نزود الأطباء المعنيين بالبرامج والتوعية والأدوات التي تساعدهم على الارتقاء بصحة المرأة

أكدت استشاري نساء وولادة وطب أجنة رئيسة قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الفروانية، ورئيسة رابطة أمراض النساء والولادة الكويتية د. أمل خضر، أن صحة المرأة مسؤولية جميع العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس على الأسرة والمجتمع بأكمله.



جاء ذلك في تصريح صحافي لها عقب مشاركتها في إطلاق شركة أورجانون العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية لبرنامج IN-CHARGE في الكويت.



وأضافت خضر أن البرنامج بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية ورابطة أطباء النساء والولادة الكويتية ، وهو يهدف إلى صحة المرأة والاهتمام بها.



وأشارت إلى أن انتشار الأمراض التابعة للصحة الإنجابية يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة الفجوات الماثلة في صحة المرأة بالمنطقة وأهمية تقديم الدعم الصحي لها في مختلف مراحل حياتها، خصوصًا أن نحو 20 إلى 25٪ من النساء في منطقة الشرق الأوسط يعانين من متلازمة تكيس المبايض التي تعد سببًا رئيسيًا للعقم في العالم. بالإضافة إلى ذلك لا يزال النزيف ما بعد الولادة المساهم الرئيسي في وفيات الأمهات، حيث يودي بحياة 13 ألف امرأة سنوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة أورجانون رامي قوسة بالتطوير المبذول الذي حدث في القطاع الصحي، خاصة في قطاع صحة المرأة بدولة الكويت، مؤكدا على دورهم كقطاع خاص في السعي جاهدين لتطوير الشراكات .

وأضاف قوسة أن دور القطاع الخاص تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة حكومة أو غيرها بحيث نصل لرعاية مناسبة، وتطوير توعوي وتثقيفي ليس فقط في القطاع الطبي ، ولكن في المجتمع بشكل عام.



من ناحيته قال مدير شركة أورجانون بالكويت والبحرين وقطر أحمد لاشين: اليوم نحتفل بإطلاق مبادرة IN-CHARGE بالتعاون مع وزارة الصحة، وهذه المبادرة تستهدف تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة للارتقاء بصحة المرأة، وهي مبادرة لمدة عام .



وأضاف: نزود الأطباء المعنيين بصحة المرأة بالبرامج والتوعية والأدوات التي تساعدهم على الارتقاء بصحة المرأة، وهي مبادرة تتماشى مع أهداف الكويت، خصوصا قطاع الصحة في توفير فرص متكافئة ما بين صحة المرأة وصحة الرجل، والوصول للخدمات الطبية لكلا الجنسين، ونهدف لتمكين المرأة من اتخاذ القرارات الصحيحة بكل ما يتعلق بصحتها.



الجدير بالذكر أن أورجانون تمكنت بالتعاون مع الجمعيات الطبية والخبراء الصحيين الرئيسيين، من تحديد الثغرات الموجودة في المعلومات ومعالجتها بين الأطراف المعنيين الرئيسيين في كل من الكويت وقطر والبحرين. وستقدم الشركة من خلال برنامج IN-CHARGE المحتوى المطلوب من خلال سلسلة من الفعاليات المختلطة والميدانية وعبر الإنترنت بما في ذلك ورش العمل والندوات والجلسات التدريبية التي ستستمر طوال العام بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة وتمكين الأفراد من إرساء مستقبل أكثر صحة وإشراقًا للمرأة.