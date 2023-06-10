أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بإشهار جمعية الحرف الكويتية القديمة.



ونص القرار على:



مادة 1



تشهر جمعية الحرف الكويتية القديمة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية الحرف الكويتية القديمة:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية الحرف الكويتية القديمة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة، حيث تهدف الجمعية إلى:



1 - نشر المعلومات الخاصة بالحرف القديمة في مجالات (الأقمشة - النجارة).



2 - تقديم المشورة والإرشاد للحرفيين العاملين في مجالات (الخوص - المسابيح - صياغة الذهب).



3 - ترسيخ حب الحرف المختصة بمجالات (الأقمشة - النجارة - الخوص - المسابيح - صياغة الذهب) والعمل على تنظيمها.



4 - الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء الجمعية المشروعة.



5 - دراسة القوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم عمل تلك المهن وإبداء المقترحات بشأنها.



٭ سلمان علي حسن بولند

٭ شروق طاهر الصايغ

٭ هنادي يعقوب الدويسان

٭ زهرة نظر الشطي

٭ حصة رجب الشويعي

٭ منى أحمد الفجي

٭ سهيلة حسين العطية

٭ أشواق حسن الخرس

٭ علي سليمان محمد السليمان

٭ سليمان محمد سليمان السليمان

٭ عبدالمحسن قاسم شعبان

٭ هاني قاسم شعبان

٭ جميلة محمود صالح فرس

٭ حسين علي عباس البزاز

٭ كامل غضبان عبدالرسول القلاف

٭ أسامة يحيى إسماعيل حسين

٭ فيروز ياقوت فيروز سالمين

٭ بدر محمد عباس القطان

٭ أحلام يعقوب محمد فرس

٭ عبدالله كمال محمد حيات

٭ جاسم محمد عباس القطان

٭ عبدالعزيز كمال حيات

٭ عبدالله محمود أحمد الاشوك

٭ حسين محمود صالح فرس

٭ فهد علي إبراهيم السيار

٭ جاسم محمد سلطان

٭ علي حسين عبدالحميد بن حيدر

٭ يونس أحمد صالح فرس

٭ إبراهيم عبدالقادر محمد

٭ محمد حسن عرب

٭ يوسف مصطفى شعبان زمان

٭ حمد عوض العازمي

٭ جليل قاسم دشتي

٭ مرتضى سيد سليمان السيد علي أكبر

٭ حسن علي حسن بولند

٭ يوسف عبداللطيف القلاف

٭ حسن يوسف النجادة

٭ عبدالمجيد عبدالكريم محمد علي

٭ علي حسن عبدالله عرب

٭ حميد حبيب علي عرب

٭ صادق حسين عباس بولند

٭ أحمد جواد عبدالنبي صفر

٭ يعقوب يوسف محمد الجليجل

٭ محمد جواد مبارك دشتي

٭ عيسى علي محمد الشمالي

٭ محمد يعقوب عبدالله المختار

٭ حسين محمد مندني محمد

٭ خليل إبراهيم عبدالله اليوسف

٭ عادل داوود سليمان نجف

٭ علي حبيب عون المطوع

٭ مهدي طاهر عبدالمحسن القطان

٭ باسل عباس حسن ما حسين

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية من يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر نهاية كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.