دارين العلي



يكثف فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملاته حاليا في محافظة العاصمة لضبط مخالفات هدر الطاقة الكهربائية بها في وقت تحتاج فيه الشبكة الى تقليل الضغوط في موسم الذروة.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ان المؤسسات يجب ان تشكل قدوة بالتزامها في قرارات وقوانين الوزارة حفاظا على المصلحة العامة.

وقال الشمري انه تم رصد ومخالفة العديد من هذه المؤسسات بسبب هدر الكهرباء وكذلك رصد عدد من مخالفات هدر المياه في بعض المساجد، داعيا إلى الالتزام بالترشيد.

واشار الى ان هدر الكهرباء والمياه من شأنه ان يشكل عامل صغط إضافيا على الشبكة في ظل ارتفاع نسب الاستهلاك بسبب درجات الحرارة، لافتا إلى ضرورة التعاون لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة.

وحول حصيلة المخالفات لهذا الشهر، لفت إلى أنها بلغت 12 محضر ضبط واثبات حالة، مؤكدا أن الفريق لن يتوقف عن ملاحقة المعتدين على الشبكة.