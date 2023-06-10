الجارالله: الرحم الصناعى ثورة طبية تستدعى ضوابط شرعية وقوانين حاكمة

عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن انطلاق المؤتمر الدولى الرابع عشر للمنظمة تحت عنوان "تكنولوجيا الرحم الاصطناعي: استكشاف الفرص والتحديات الصحية.. الشرعية.. الأخلاقية.. القانونية "، يعقد المؤتمر برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضى بمقر المنظمة بمنطقة الصباح الطبية يوم الاربعاء القادم ويمتد فى الفترة 14-16 يونيو.

واضاف الجارالله أن هذا المؤتمر يعد فريدا من نوعه والاول فى العالم الذى يدرس هذه التقنية المثيرة من وجهة نظر شرعية وأخلاقية، لذك استقطب المؤتمر فى لجانه العليا قامات علمية ودولية مثل: فضيلة الأستاذ الدكتور نظير داود رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر وهو أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كما أن رئيس اللجنة العلمية هو الأستاذ الدكتور حسين الجزائرى وزير الصحة السعودى سابقا، ومدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ونسعد بوجود الاستاذ الدكتور توفيق خوجة استاذ الصحة العامة بكلية امبريال كوليج بلندن وامين عام اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور حازم الرميح الرميح استشارى النساء المتميز ورئيس وحدة الخصوبة بمستشفى الجهراء بالكويت كنائبين لرئيس المؤتمر.



وذكر الجارالله أن المؤتمر يعقد بمشاركة كبار المتخصصين في المجالين الطبي والفقهي والعلوم التقنية المرتبطة بهما، تحت مظلة دولية واسعة تشمل مشاركين من أكثر من 15 دولة من الكويت والخليج، مصر، المانيا، وانجلترا، ماليزيا، اندونيسيا، الهند باكستان.

وبين أن المؤتمر يشارك به ممثلون عن الأزهر الشريف، مجمع الفقه الإسلامى الدولى ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وغيرها من الجمعيات العلمية والجامعات العربية والدولية.

وعن أهداف المؤتمر، أعلن الجارالله أنه يستهدف استكشاف الفرص والتحديات التى تصاحب هذه التقنية المهمة والخطيرة فى أن واحد لضمان وضع الضوابط الصحية والشرعية والقانونية لتأكيد امانها وسلامتها ونزاهتها من منظور اسلامى.

وعن محاور المؤتمر، قال د.الجارالله انه يضم 6 محاور، الأول: تقنية الرحم الصناعي: الحقائق والمستجدات والتطبيقات، أما الثاني فهو التحديات الطبية.. الحالية والمتوقعة والمجهولة، وبالنسبة للثالث فهو نظرة الأديان للرحم الصناعي، أما الرابع فهو المشكلات والتحديات القانونية ووضع الضوابط اللازمة.

وتابع: يتمثل المحور الخامس عن المخاطر الأخلاقية - الاجتماعية - الإنسانية.. وكيف نتعامل معها، أما بالنسبة للمحور السادس فهو عن دور الإعلام الواعي والصحة الرقمية.

وكشف عن أم المؤتمر سيصدر وثيقة المنظمة الإسلامية للرحم الاصطناعي وهى الوثيقة الفريدة والاولى من نوعها فى العالم التى تربط هذه التقنية المثيرة والطفرة الطبية المتوقعة من وجهة نظر اسلامية، لترسم ملامح الضوابط الشرعية والطبية والقانونية للإستفادة من منافعها مع درأ مفاسدها لتنعم بها البشرية جميعا.

ونوه الى أن المؤتمر سيستقطب اكثر من 50 خبيرا متميزا فى المجالات الطبية والفقهية ليهدى بذلك للحضور من الاطباء 18 نقطة من نقاط التعليم الطبى المستمر من معهد الكويت للتخصصات الصحية للمؤتمر وورشة العمل معا، وكذلك يعطى 14 نقطة طبقا لمعهد التخصصات السعودية مما يعطى ثقلا علميا ومهنيا للمؤتمر حيث حصل على الاعتماد من كلتا المؤسستين العريقتين.