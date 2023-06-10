أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن دعوتها للمشاركة في سلسلة اجتماعات تتناول تأثير التغير المناخي على الصحة العامة، ترجمة للتعاون الحكومي والأممي مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مركز الكويت للسياسات العامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي عقد ببيت الأمم المتحدة في الكويت.



وأشادت العقاب بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في توفير منصات تفاهم بين الجهات المعنية في هذا الموضوع المهم والحيوي والذي يتوافق مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة للعام 2030، وخاصة الهدف الثالث «صحة جيدة» والهدف الثالث عشر «العمل المناخي».



ولفتت إلى أن الاجتماع ضم العديد من الخبراء والمختصين بالشأنين الصحي والبيئي للوصول إلى أفضل السياسات الممكنة والتي ستحدد في الوقت ذاته الأولويات المرضية التي يجب الالتفات إليها مع ارتفاع حدة آثار التغير المناخي من حولنا، موضحة أن منظمة الصحة العالمية استعرضت أجندة لجميع دول العالم لدفع البحث العملي، فيما يخص تأثير التغير المناخي على البيئة، وذلك ضمن توجهات المنظمة أن يصبح لدى كل دولة خارطة طريق واستراتيجية على المستوى الوطني المحلي، على أن تغذي نتائج تلك الأبحاث التوجه الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.



وذكرت ان الاجتماع ركز على أهمية تشجيع البحث العلمي في هذا المجال للحصول على قاعدة بيانات تسهم في وضع الخطط والخطوات التي تساهم في تخفيف تأثير التغير المناخي على الصحة، مؤكدة انها أثناء مداخلتها طالبت بضرورة تعزيز دور المؤسسات البحثية في الكويت وتزويدها بالبيانات التي تمكنها من إعداد الأبحاث بشفافية، كأن يتولى معهد الكويت للأبحاث العلمية هذه المهمة بالتعاون مع جامعة الكويت، فضلا عن أهمية وجود قاعدة بيانات صحية في وزارة الصحة وربطها مع بيانات العيادات الخاصة للحصول على قاعدة مشتركة تحدد أنواع الأمراض وشدتها وانتشارها.



وأشارت إلى أن الجمعية الكويتية لحماية البيئة عرضت على منظمة الصحة العالمية استقبال نتائج هذه الاجتماعات الهامة وإمكانية عرضها في المؤتمر العربي الخاص بالمراكز العلمية الذي ستنظمه الجمعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.