المجموعة الشمسية ستشهد اقتران القمر مع زحل يلحقها اقتران عطارد مع نجم الثريا

قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر ذي الحجة توافق يوم الجمعة 19 الجاري.

وذكر المركز في بيان أن يوم 18 يونيو الجاري سيكون محاق شهر ذي الحجة، إذ يولد هلاله الساعة 7.38 صباحا ويمكث في مساء اليوم ذاته لمدة 32 دقيقة لتكون غرة الشهر يوم الاثنين الـ 19 من الشهر الجاري.

وأشار المركز إلى مجموعة من الظواهر الفلكية التي ستشهدها سماء البلاد الشهر الجاري بداية من اليوم، إذ ستشهد المجموعة الشمسية عدة حالات اقتران، حيث يقترن القمر مع كوكب زحل يلحقها اقتران لكوكب عطارد وهو أصغر كواكب المجموعة الشمسية مع نجم الثريا المتميز بشدة لمعانه.

ولفت مركز العجيري الى أن هناك اقترانا آخر في الفترة بين 13 و16 الجاري، إذ يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي المعروف باسم «خلية النحل» في برج السرطان، مبينا أنه في الفترة ذاتها سيكون هناك اقتران لكوكب المشتري مع القمر إضافة إلى اقتران القمر مع نجم الثريا.

وأفاد المركز بأنه في يوم 20 الجاري سيقترن القمر مع النجم العملاق «رأس التوأمان المقدم» المعروف بأنه نجم عملاق ولونه برتقالي وأكبر من حجم الشمس وسيتجاوران في السماء بعد غروب الشمس.