يسعى الأهلي المصري إلى تحقيق لقبه الأفريقي الحادي عشر، وذلك عندما يحل ضيفا على فريق الوداد المغربي في العاشرة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



وتفوق الوداد على الأهلي مرتين سابقتين في نهائي 2017 برأسية وليد الكرتي بعدما تعادلا ذهابا في القاهرة 1-1، والثانية الموسم الماضي عندما أقيم النهائي من مباراة واحدة على الملعب ذاته أيضا بهدفين نظيفين سجلهما زهير المترجي.



ويمتلك الأهلي أفضلية الفوز ذهابا الأسبوع الماضي في القاهرة 2-1، وبالتالي فإن فوزه أو تعادله يمنحانه اللقب وتعزيز رقمه القياسي، بينما يحتاج الفريق البيضاوي الى الفوز ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية تواليا، علما أن الاتحاد الأفريقي يعتمد قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض في حال التعادل.



ويعول الوداد على جمهوره الذي يشكل لاعبا إضافيا في أرض الملعب، إذ لعب دورا كبيرا في تألق الفريق في الأعوام الأخيرة بالعديد من الألقاب المحلية والخارجية، فضلا عن خبرة العديد من لاعبيه في النهائيات ولاسيما الدوليون منهم.



وأبدى المدرب البلجيكي للفريق المغربي سفن فاندنبروك ثقته الكبيرة في لاعبيه، وأشار الى ان الانتصار باللقب مرتين على حساب الأهلي ميزة كبيرة للفريق.



وأضاف: «أحب مواجهة الأهلي، إنه نهائي كبير، والمباريات بيننا كثيرة، أن تفوز عليهم في النهائي مرتين تبقى ميزة لنا بكل تأكيد وبالنسبة لهم سيبحثون عن رد الاعتبار والثأر».



وسيفتقد النادي المغربي إلى بطل موقعة نهائي الموسم الماضي زهير المترجي بسبب الإصابة ليلتحق بلائحة طويلة من المصابين أبرزهم الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي.



وهي المرة السابعة عشرة التي يلتقى فيها فريقان عربيان في نهائي البطولة القارية العريقة، والسادسة عشرة للأهلي في النهائي، كما هي المرة الأولى منذ 40 عاما يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي نسختين متتاليتين، حين تواجه الأهلي مع كوتوكو الغاني في 1982 و1983.



وأحرز الأهلي اللقب أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021، فيما توج الوداد أعوام 1992، 2017 و2022.



وكان يمكن للأهلي ان يدخل لقاء الإياب بأفضلية كبيرة، بعدما تقدم بهدفين نظيفين ذهابا عبر الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، لكن الفريق المغربي قلص النتيجة في وقت متأخر عبر بوهرة.



وقال مهاجم الأهلي حسين الشحات: «هدفنا هو حصد اللقب، الفريق بالكامل يركز على هذه المهمة، ونتمنى أن ننجح فيها».



وأضاف: «هدف الوداد لم يصعب المهمة فقد نجحنا في الفوز ذهابا.. المباراة صعبة على الفريقين بل هي أصعب على المنافس لأنه بحاجة لأن يسجل».



وسيستعيد مدرب الأهلي السويسري كولر حارسه المخضرم محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير الذي قدم مباراة جيدة ذهابا، فيما لا يبدو ان المدرب سيجري تغييرات على باقي التشكيلة، بوجود رباعي الدفاع التونسي علي معلول، ومحمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، ويقود الوسط مروان عطية، والمالي أليو ديانغ، وحمدي فتحي، ويشغل خط المقدمة الثلاثي تاو والشحات وكهربا.



وسيقود المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.