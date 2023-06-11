توجه حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن مباشرة إلى ملعب تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم، بعد ساعات من انضمامه للفريق الذي يستعد لثلاث مباريات ودية خلال الشهر الجاري.



ووصل تير شتيغن إلى معسكر «المانشافت» في وقت متأخر من مساء الجمعة، وذلك بعد أن انتهى من جولة مع فريق برشلونة إلى اليابان.



ويعني وصول تير شتيغن المتأخر إمكانية حصول الحارس الآخر كيفن تراب، على فرصة المشاركة مع المنتخب في المباراة الودية الأولى المقررة أمام أوكرانيا في بريمن غدا الاثنين.



ولايزال نجم حراسة مرمى وقائد المنتخب الألماني مانويل نوير يتعافى من إصابته بكسر في الساق.



وتدرب المدافع تيلو كيرير بشكل منفرد في مقر تدريب الاتحاد الألماني في فرانكفورت، بعد وصوله المتأخر عقب تتويجه مع وست هام الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.



وشارك بنيامين هنريكس مدافع لايبزيغ في التدريب الجماعي للمنتخب بعد تعافيه من مشكلة عضلية، لكن المهاجم تيمو فيرنر غاب عن التدريبات مجددا بسبب إصابته في الكاحل خلال مباراة نهائي كأس ألمانيا يوم السبت الماضي.



ويبدو من المؤكد أن فيرنر سيغيب عن مباراة أوكرانيا التي تشكل المباراة رقم 1000 في تاريخ المنتخب الألماني، وستلعب دورا في تقديم مساعدات للمتضررين من الحرب في أوكرانيا.



لكن لا شك في أن فيرنر يأمل في استعادة لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباراتين التاليتين أمام پولندا وكولومبيا، المقررتين في وارسو وغلسنكيرشن يومي 16 و20 الشهر الجاري على الترتيب.



وتأهل المنتخب الألماني تلقائيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويستعد للبطولة عبر مباريات ودية.