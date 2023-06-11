بات دنفر ناغتس على بعد فوز واحد من لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بفوزه المقنع على مضيفه ميامي هيت 108-95 وتقدمه 3-1 في سلسلة الدور النهائي.



وسيكون ناغتس قادرا على حسم اللقب، بحال فوزه في المباراة الخامسة على أرضه الإثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت الكويت)، علما ان الفائز في 4 مباريات من أصل سبع ممكنة يتوج خلفا لغولدن ستايت ووريرز.



تألق آرون غوردون مع الضيوف مسجلا 27 نقطة، وأضاف نجم الفريق الأول العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و12 متابعة والبديل بروس براون 21.



وكان فوزا مقنعا لدنفر الذي تفوق في جميع نواحي اللعب، تحت أنظار عدة نجوم على غرار لاعبي كرة القدم البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا، الممثل فوريست ويتيكر، مغني الراب ليل واين والبطل السابق للألعاب القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور.



وإلى نسبته المرتفعة بالتسجيل (11 من 15)، التقط غوردون 7 متابعات ومرر 6 كرات حاسمة، فيما أضاف النجم الآخر الكندي جمال موراي 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.



ولدى ميامي، حامل لقب الدوري 3 مرات (2006 و2012 و2013)، كان نجمه جيمي باتلر أفضل مسجل مع 25 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز بام أديابيو 20 نقطة و11 متابعة.



قال مدرب دنفر مايكل مالون: «أعتقد ان آرون غوردون كان رائعا طوال الأمسية. كان مقاتلا على طرفي الملعب».



تابع مالون: «حقا انه فوز جماعي. لقد قمنا بالعمل لكننا لن نحتفل وكأننا فزنا بكل شيء».



شرح المدرب «نعرف انه يتعين علينا الذهاب إلى المنزل وإطفاء التلفاز، الراديو، لا نقرأ الصحف، ولا نستمع إلى أي شخص يخبرنا عن مدى روعتنا، لأننا لم نفز بشيء البتة حتى الآن».