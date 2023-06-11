تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال أمس في بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا يوم 15 الشهر الجاري.



صاح مئات المشجعين كانوا بانتظاره في المطار «ميسي! ميسي!»، مرتدين القميص المقلم بالأزرق والأبيض مع الرقم 10، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



انتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس بعيدا عن ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.



وفيما حافظ المشجعون على رباطة جأشهم بداية، بدأوا بإطلاق الهتافات والصياح باسم ميسي عندما اعتقدوا أنهم رأوا حافلته.



وكان قدوم بطل العالم إلى الصين الموضوع الأكثر تداولا على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي.



كتبت إحدى المتابعات «أريد حتما رؤية ميسي!»، فيما رأت أخرى «مازلت أشعر بأحاسيس المباراة التي توجت الأرجنتين بطلة للعالم»، في إشارة إلى الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في نهائي مونديال قطر 2022.



وهذه المرة السابعة التي يزور فيها ميسي الصين، بعد الأخيرة في 2017، بحسب الصحف المحلية.



وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا في ستاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع لثمانية وستين ألف متفرج.



وتتزامن المباراة مع عودة المناسبات الكروية الدولية إلى الصين، بعد قيود صحية صارمة استمرت ثلاث سنوات، ما أدى إلى إفراغ الملاعب من الجماهير وإلغاء مسابقات رياضية عديدة.



وستشكل المباراة إعادة لثمن نهائي مونديال قطر 2022، حيث فازت الأرجنتين 2-1 ضد منتخب «سوكروز»، في طريقها إلى إحراز اللقب الثالث في تاريخها بعد 1978 و1986.



وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بدلا من عرض سعودي سخي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة الى فريقه السابق برشلونة.



وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ثانية ضد إندونيسيا في جاكرتا 19 الجاري ضمن جولتها الآسيوية.