يقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بأن «التاريخ يحوم حولي» قبل مواجهته اليوم (الأحد) مع النرويجي كاسبر رود في نهائي رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، باحثا عن الانفراد بلقبه الثالث والعشرين الكبير.



يمكن للاعب البالغ 36 عاما تغيير مشهدية اللعبة، عندما يخوض النهائي السابع له في رولان غاروس. فضلا عن فض الشراكة مع الإسباني رافايل نادال وإحراز لقبه الثالث والعشرين في البطولات الكبرى، بمقدور ابن بلغراد أن يصبح أكبر متوج في رولان غاروس والرجل الوحيد الذي يحرز البطولات الأربع الكبرى على الأقل ثلاث مرات.



قال ديوكوفيتش «الشيء الوحيد يمكنني قوله إنني في غاية التركيز. التاريخ هو شيء دائما يحوم حولي».



توج «دجوكو» في رولان غاروس مرتين في 2016 و2021، وهو أكبر لاعب يخوض النهائي منذ 93 سنة.



وفي حال فوزه على رود، يمكن للصربي الذي يخوض النهائي الكبير الـ 34 استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، بدلا من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الذي سقط أمامه في نصف النهائي، وتتويجه اليوم يضعه في منتصف طريق إحراز «غراند سلام» تاريخي في سنة واحدة، وهو إنجاز حققه الأسترالي رود ليفر مرتين في 1962 و1969 والأميركي دون بادج في 1937.



ويحاول ديوكوفيتش تخفيف الضغوط التي رضخ لها في نهاية 2021 عندما خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.



وقال ديوكوفيتش، المتوج عشر مرات في أستراليا وسبع مرات في ويمبلدون وثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز «لا أفكر في الغراند سلام في سنة واحدة. أفكر فقط بإحراز لقب كبير جديد هنا الأحد، وأنا قريب جدا. أعرف الشعور».



وتابع الصربي «الخبرة في مصلحتي، لكن هل هذا كاف للفوز في المباريات؟ لا أعتقد ذلك. علي أن أكون جاهزا لمعركة أخرى طويلة، وبعد النهائي بحال فوزي فلنتحدث عن التاريخ».



وكان رود وصيفا لنادال في نهائي 2022، قبل أن يخسر نهائي فلاشينغ ميدوز أمام ألكاراس.



لم ينجح ابن الرابعة والعشرين بالفوز على ديوكوفيتش في أربع مباريات، ولم يحرز أمامه أية مجموعة.