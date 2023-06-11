الدوحة - فريد عبدالباقي



سقط المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، في أول اختبار له مع الفريق عندما خسر «العنابي» أمام منتخب كرواتيا للمحليين بنتيجة 0-1، خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، في معسكر مدينة فيينا النمساوية، وذلك ضمن تحضيرات منتخب قطر لخوض غمار منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.



وكان كيروش تولى مهمة تدريب «العنابي» في فبراير الماضي، خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز.



وخاض «العنابي» مرانه بالأمس عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وذلك استعدادا لمواجهة جامايكا ونيوزيلندا يومي 15 و19 الجاري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم 20 للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.



من جانبه، تلقى «العنابي الأولمبي» خسارة قاسية أمام نظيره المكسيكي 0-4، في ثاني جولات المجموعة الثانية لبطولة تولون الودية الدولية، والمقامة في مدينة أوباغن الفرنسية.



وجاءت الأهداف المكسيكية في الشوط الثاني بواسطة سانتياغو تريفوس (65)، ورامون خواريس (70)، وسجل لوكا مارتنيز (هدفين) في الدقيقتين 72 و75.



وتأتي مشاركة المنتخب القطري الأولمبي في البطولة، في إطار التحضيرات لخوض غمار منافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



صفقات الصيف



على صعيد الصفقات، أعلن نادي المرخية تعاقده الرسمي مع المهاجم الغامبي لنادي بوافيشتا البرتغالي يوسوفا نجي (29 عاما)، ليكون أول صفقات الفريق القطري في الميركاتو الصيفي استعدادا لموسم الجديد، وذلك بعد إعلان النادي التعاقد مع المدرب الإنجليزي أنتوني باتريك هيدسون.



ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع نادي المرخية لمدة موسمين، مع خيار التجديد لموسم آخر.



وبينما أتم نادي قطر تعاقده مع مدافع فريق الملعب التونسي ومنتخب تونس للشباب علي السعودي بعقد طويل الأمد يصل إلى 5 سنوات، ويأتي التعاقد مع السعودي ضمن اللاعبين المحترفين تحت 21 سنة، حيث يبلغ اللاعب من العمر 19 سنة، وبالتالي ستكون أولى صفقات القطراوي للموسم الجديد.



في الوقت الذي تقرر عودة المهاجم الكونغولي بين مالانغو إلى صفوف نادي قطر بعد غيابه عن الفريق بداعي الإصابة، بالإضافة إلى استمرار العراقي بشار رسن، والمغربي بدر بانون، فيما لم يحسم موقف الإسباني خافيير مارتينيز، ولم يعلن النادي موقفه من السويدي المغربي الأصل نبيل بهوي، ومن المقرر إنهاء كل الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة.



من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن دخول نادي السد في مفاوضات جادة مع المحترف الجزائري لنادي ليل الفرنسي آدم وناس، ليزامل مواطنه بغداد بونجاح في صفوف السد بالموسم الجديد. كما تلقى المحترف البرازيلي لنادي الشباب السعودي والمعار الى نادي الفيحاء باولينيو عرضا من أحد الأندية القطرية، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لم يتم الإفصاح عن هويته حتى الآن.