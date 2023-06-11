بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط على «مقاربة عقلانية للاستحقاقات الراهنة والابتعاد عن لغة التحدي والمواقف المتشنجة المتصلة بها».



ورأى في تصريح على هامش لقاءات امس السبت في قصر المختارة، «ان القبول بمنطق العمل الديموقراطي المبني على أسس الحوار، وحده الكفيل باستمرار البحث عن الخيارات الوفاقية والجامعة لمصلحة الوطن ومستقبله».



من جهة ثانية، عرض النائب جنبلاط قضايا خدماتية ملحة مع وفود زارته وعرضت له مشاكلها الإنمائية والحياتية، واستمع إلى معاناتها في تحصيل الحقوق الوظيفية والبلديات والسبل الآيلة إلى الحد من تراجع الخدمات في القطاعات، بحضور النائبين د.بلال عبدالله ووائل أبوفاعور والنائب السابق علاء ترو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.