حوار: هالة عمران



أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد علي عبدالحميد، أن التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم انعكست وبشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية، وأضاف النائب محمد علي في حوار خاص لـ «أنباء مصرية» أن على رأس هذه الاقتصادات دول القارة الأفريقية، والتي تعاني من تحديات داخلية عدة، الأمر الذي يتطلب أفكارا وحلولا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية وصولا إلى تحقيق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتي ومواجهة الصعوبات التي تواجه الصناعة المحلية.



وفيما يلي تفاصيل الحوار:



حدثنا عن دوركم في تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتؤرق المصنعين؟



٭ القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد ثورة كبيرة على البيروقراطية، وحلت العديد من مشاكل المستثمرين، ومنها منح الرخصة الذهبية للأفراد والشركات في كافة المجالات، ومازالت هذه القرارات حتى الآن لم تحقق المطلوب منها على أرض الواقع بالصورة المطلوبة، لأن المسافة بين القرار وتنفيذه على أرض الواقع يتطلب بعضا من الوقت لشق طريقها ضمن اللوائح التنفيذية، وبمجرد تشق هذه القرارات طريقها على أرض الواقع ستكون النتائج جيدة وإيجابية، لأنها ستقضي على الروتين والبيروقراطية.



ما الحوافز والمميزات الحقيقية التي ستقدمها الدولة لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج؟



٭ الدولة وضعت العديد من الحلول للمشاكل التي تعيق الاستثمار من خلال الجهات المختلفة بالدولة، منها وزارة وهيئة قطاع الأعمال، والتنمية الصناعية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط لتذليل أي معوقات تعيق المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، كما تسعى الدولة لجذب أبنائنا بالخارج للاستثمار في مصر من خلال منحهم امتيازات مختلفة، منها أسبقية امتلاك الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، السماح لهم بإدخال سياراتهم وفقا لضوابط محددة، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات لمن يرغب بالاستثمار في وطنه وقريبا سيكون هناك استقرار في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما سيؤدي الى تحسن الأوضاع.



ماذا عن دور الحكومة في التخفيف من الضغوط الملقاة على كاهل المواطن البسيط في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم؟



٭ ارتفاع الأسعار نتيجة للأزمة العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية، والتي بدورها أدت إلى شح العملة، وانعكس الأمر على أسعار السلع بزيادات غير مسبوقة، بمختلف أنواعها سواء المحلية الصنع أو المستوردة، وارتفاع الأسعار يندرج تحت شقين، الأول تضخم أسعار السلع المستوردة، وشح العملة الصعبة، مع عدم وجود اكتفاء من الإنتاج المحلي، لذلك سارعت الدولة لإيجاد الحلول السريعة للحد من التضخم، نحن في طريقنا لإعادة توازن الميزان التجاري من خلال تفعيل عجلة الإنتاج المحلي سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي، لتحقيق التوازن المطلوب للميزان التجاري المصري، وبالتالي سنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري وصولا الى مراحلة التصدير، تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة العقبات، سياسة تنتهجها الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، وعلى أرض الواقع هناك خطوات اقتصادية وسياسية لإيجاد حلول شاملة لمجابهة الغلاء، تتم وفقا لمعايير محددة تتمثل في التعرف على أنواع السلع وحجم الاستيراد السنوي منها، ومقارنة فروق الأسعار، وقدمت الدولة عددا من الحلول لمجابهة موجة التضخم، منها برامج الحماية الاجتماعية الرئاسية، ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف تخفيف الضغوط الحياتية على المواطن البسيط.