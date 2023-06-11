وقع م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني د.صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت وزارة البترول - في بيان امس - أن الاتفاقية الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تشمل التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الاستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية، وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حالات الطوارئ، وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين.



كما تشمل الاتفاقية الثانية بين شركة إيجاس المصرية وفجر الأردنية المصرية العمل على إمداد الغاز الطبيعي من مصر عبر البنية التحتية الممتدة إلى الأردن متمثلة في خط الغاز العربي الرابط بين البلدين، وذلك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية علاوة على المساهمة في تنفيذ خطط تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي.



وأكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع الاتفاقيات يأتي تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع على كلا البلدين، وخاصة الدعم القوي لهذا التكامل المصري - الأردني الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية وشبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين البلدين ومصادر الطاقة.



وأضاف الملا أن اتفاقية التعاون في استغلال وحدة التغييز بالعقبة نتاج عمل مشترك بين الجانبين للاستفادة المثلى من الأصول والبنية التحتية المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي بما ينعكس إيجابا على الجانبين ويحقق المنافع المشتركة، لافتا إلى أن اتفاقية التعاون لتزويد القطاع الصناعي بالأردن تمثل تطويرا للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال من خلال مشروع خط الغاز العربي، فضلا عن المساهمة في تنفيذ استراتيجيات تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي، ولفت الملا إلى أن أوجه الشراكة تتضمن تعظيم نقل خبرات الشركات المصرية في قطاع الغاز الطبيعي واستخداماته المختلفة إلى الأشقاء في الأردن والمساهمة في تنفيذ مشروعاته، في ظل ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من خبرة طويلة في هذا المجال.



ومن جانبه، قال د.صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن توقيع هذه الاتفاقيات اليوم يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز للصناعات، وفقا لتوجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري واقتصادي للمدن والتجمعات الصناعية خلال تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي» كأحد أولويات قطاع الطاقة، والاستفادة من تنوع مصادر الغاز لشبكة الغاز الطبيعي الرئيسية المتواجدة من جنوب المملكة بمدينة العقبة وحتى الحدود الأردنية السورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، ما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادرتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الأردني.



وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية في عمان تناولت أوجه التعاون والتكامل القائم في قطاع الغاز الطبيعي والجهود المستمرة لتعظيم العائد والمردود لكلا البلدين من خلال هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المثلي من الإمكانيات المشتركة.



وتم امس البدء بضخ الغاز الطبيعي المصري لمصنع شركة جينشنج الدولية للسيراميك بمنطقة القطرانة بالأردن، حيث صرح Wu Jiangbo المدير العام للشركة، بأهمية هذه الخطوة باعتبارها أساسية لتشغيل المصنع ومساهمة الغاز الطبيعي بشكل مباشر في تخفيض الكلف التشغيلية للمصنع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويحافظ على البيئة.