احتفلت منظمة التأهيل الدولي بمرور مائة عام على تأسيسها في الولايات المتحدة الأميركية عام 1922، وبهذه المناسبة أقامت احتفالا كبيرا بمدينة بكين عاصمة الصين لتكريم مائة شخصية حول العالم ممن لهم اسهامات وتركوا بصمات وقاموا بتطوير عمل المنظمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.



وكان نائب رئيس المنظمة لشؤون المنطقة العربية هاشم تقي ضمن المائة شخصية المكرمة لعمله الدؤوب في مجال تطوير عمل الأشخاص ذوي الإعاقة محليا وعربيا ودوليا على مدى أربعين عاما، ولاستضافته ابناء الجمعية والعاملين معهم اثناء فترة الغزو في شقته حينذاك والمحافظة على ارواحهم وحمايتهم، ولإسهامه المتواصل مع المنظمات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة محليا ودوليا.



بدأ الاحتفال بعرض فيديو يصور نشأة المنظمة وتطورها على مدى مائة عام، بعد ذلك ألقيت كلمة رئيس جمهورية الصين والتي ألقتها بالنيابة عنه مستشارة الدولة شين يكين، حيث نقلت تحيات الرئيس وتهنئة للمنظمة وسعادته بالاحتفال مع الجميع والاحتفاء بهذه المنظمة العريقة في ذكرى مائة عام على تأسيسها، وركز على أهمية تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير جميع السبل لهم وتطوير وتسهيل حياتهم، كما ركز على أهمية الدمج التعليمي والترفيهي وتكافؤ الفرص وتوفير وظيفة لكل شخص معاق مهما كانت درجة ونوع إعاقته. وأكد استعداد الصين بتقديم كل الدعم لمنظمة التأهيل الدولي لتتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها ودراساتها وتطوير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم.



ثم ألقيت كلمة انتونيو جوتاريش السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث قدم خالص التهاني بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة والتي تأسست قبل هيئة الأمم المتحدة بسنوات، وجاءت لتعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبة بحقوقهم، وشكر القائمين عليها بمرور مائة عام، كما تقدم بالتهنئة والشكر للمكرمين المحتفى بهم وشكرهم على عملهم وعطائهم ودعمهم للأشخاص ذوي الإعاقة، آملا ان يكونوا مثالا وقدوة للشباب الحالي.



ثم ألقت ارميدا الجاهبانا السكرتير التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي لشؤون آسيا والباسيفيك التابعة للأمم المتحدة.



ثم تحدث وزير خارجية الاكوادور السابق لويس جاليجوز، حيث هنأ المنظمة باحتفالها بمرور مائة عام، وهنأ المكرمين المائة من جميع انحاء العالم، وتحدث عن علاقته بالمنظمة عندما كان مندوبا للاكوادور في هيئة الامم المتحدة بنيويورك، حيث عمل عن قرب مع المنظمة وشارك في نشاطها وعملها وساهم مع أعضائها ببعض اللجان.



ثم تحدث تيموثي باري شيفر عضو مجلس الأولمبياد الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.



ثم تحدث عبدالله الحميدان سكرتير عام منظمة زايد للأشخاص ذوي الإعاقة حيث دعا الجميع لحضور الكونغرس الرابع والعشرين الذي سيقام في مدينة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2024.



ثم تحدثت زانك هايدي رئيسة منظمة التأهيل الدولي ورئيس الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكرت القائمين على الاحتفال وشكرت الحكومة الصينية ودعمها للمنظمة، حيث تبرعت بأكثر من عشرة ملايين دولار على مدى سنوات للقيام بمشاريع لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا ولبنان والسودان وبعض البحوث والدراسات في أوروبا، كما كرمت بعض المؤسسات من سريلانكا وأفريقيا وبعض العاملين في هيئة الأمم المتحدة عام 2019 في موسكو، وقدمت الدعم المالي لهم من خلال احتفال كبير اقيمت هناك، كما شكرت القائمين على المنظمة ومجلس ادارتها خاصة عملهم خلال فترة ازمة كورونا، وهنأت المكرمين وذكرت ان لكل منهم قصة وحكاية خاصة ومميزة استطاع ان يدعم ويجسد العمل الإنساني ليستحق التكريم، آملة ان يكون هؤلاء المكرمون قدوة ونموذجا للأجيال القادمة لما قدموه من دعم وإخلاص للمنظمة والأشخاص ذوي الإعاقة كل بطريقته الخاصة، ووعدت بأن يستمر الدعم المعنوي والمادي للمنظمة من خلالها والحكومة الصينية لما فيه خير الاشخاص ذوي الاعاقة وسعادتهم.