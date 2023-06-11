اطلع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري على سير الأعمال في استراتيجية المجلس للأعوام (2023-2028) بحضور قيادات المجلس.



وقال المجلس الوطني في بيان صحافي إن الوزير اطلع على تقرير أولي عن سير العمل في استراتيجية المجلس الى جانب متابعة الوضع الحالي للمباني التابعة للمجلس من خلال عرض مرئي تم تقديمه خلال اجتماعه مع الأمين العام للمجلس بالتكليف د.محمد الجسار والأمناء المساعدين في المجلس. وأثنى المطيري على حرص قيادات المجلس الوطني وعلى متابعتهم لكل ما يتعلق برفعة اسم الكويت في المحافل الدولية في ظل التوجيهات السامية للقيادة السياسية. وأكد حرصه من خلال هذه الاجتماعات التي تعقد مع قيادات المجلس على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المختصين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتباره المؤسسة الثقافية المعنية بالحفاظ على تراث الدولة.



وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع التركيز على الرؤية المطروحة للمباني التي تحتاج الى صيانة وإعادة تأهيل للمواقع والمتاحف التاريخية والمسارح ومن ضمنها المدرسة المباركية التي تعتبر أول مدرسة نظامية في الكويت والتي تحتاج إلى ترميم جذري وإعادة تأهيل لتكون متحفا لتاريخ التعليم في البلاد، بالإضافة إلى معرض للاصدارات النادرة مع دمج بعض الأنشطة الجاذبة للشباب. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض المشاريع المستقبلية لاستغلال الاراضي التابعة للمجلس والمقترح بأن تستثمر بالشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها واستغلالها بما يضمن استدامتها الثقافية والاقتصادية.



وأفاد أنه من تلك المشاريع (مركز صباح الأحمد الثقافي) الذي يقع في المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية والمقترح له بأن يكون من المباني الثقافية المتكاملة ويقع على مساحة 27 ألف متر مربع ويتكون من مسارح ومتحف ومعرض ومكتبة ومركز مؤتمرات ومركز للأطفال وواحة خضراء للتجمع ومسرح خارجي للعروض في الهواء الطلق.