عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح اليوم الأحد اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، حيث يتوجه الى مقار الامتحانات ما يقارب 45145 طالبا وطالبة، منهم 26700 طالب وطالبة في القسم العلمي و17364 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، إضافة الى 1163 طالب وطالبة في التعليم الديني.



ويؤدي طلبة الأدبي اختبار اللغة الفرنسية بينما سيكون امتحان الرياضيات لطلبة العلمي.



والاختبار لن يكون فقط للطلبة بل حتى وزارة التربية ستدخل عملية الاختبار بعد أن هيأت جميع الظروف ووفرت كل السبل لكي تحافظ على سير الامتحانات، حيث قامت ولأول مرة في تاريخها بإجراء تدوير مناطقي لمديري المدارس الثانوية وأعضاء اللجان إضافة الى الحملة الإعلامية والتوعوية الموسعة التي أطلقتها لتشجيع الطلبة على الاعتماد على النفس والتركيز على الاختبارات والمذاكرة لها بشكل مكثف للعبور من هذه المحطة التي تعتبر مفترق طرق بالنسبة للطلبة.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن تعليمات صدرت للجان بعدم الشوشرة على الطلبة والتعامل معهم بروح الأب لأبنائه مع التشدد في تطبيق لائحة الغش، مؤكدة على ضرورة عدم التهاون في هذا الجانب حفاظا على المستقبل العلمي لأبنائنا الطلبة.



وكان وكيل التعليم العام أسامة السلطان أصدر نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها دعا خلالها مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية بتكليف العدد اللازم من الملاحظين لكل لجنة، على ان تسلم المدرسة المختارة كمقر لجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيس اللجنة المكلف، كما اكد تكليف المنطقة أحد أعضاء الهيئة الإشرافية من العاملين بديوان عام المنطقة بمسمى (مراقب، موجه فني أول، موجه فني، رئيس قسم) كمراقب مقيم وفقا للمهام المقررة، مشيرا إلى أن تكليف رؤساء لجان سير الامتحان حتى الخميس الموافق ٢٢ الجاري.