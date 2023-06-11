أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل في خطة البعثات للعام الدراسي 2024/2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من أمس السبت حتى 2 يوليو المقبل.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن النظام سيكون مفتوحا حتى بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في المدارس الحكومية لإتاحة أكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة. وأضافت ان هناك ربطا مباشرا بين موقعي وزارة التربية والتعليم العالي في حال ظهور النتائج، إذ سيتمكن طلبة الثانوية في التعليم الحكومي من التسجيل مباشرة في خطة البعثات. وأكدت أن فرص الدخول في المنافسة على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تخضع للسرعة والأسبقية في التسجيل بل لصحة استكمال البيانات والمستندات المرفوعة بالنظام وتحقيق الشروط والنسب المطلوبة والمعلن عنها في الخطة.