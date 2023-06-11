شارك وفد من أعضاء المجلس البلدي برئاسة د.حسن كمال وضم كلا من م.شريفة الشلفان وم. عبداللطيف الدعي وم.إسماعيل بهبهاني في الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»، تحت شعار «مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة للجميع وفعالة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أوقات الأزمات العالمية»، في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو.



واستعرض وفد المجلس البلدي خلال اجتماعات الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة الدور الذي يقوم به المجلس في مجال التخطيط الحضري والتشريعات ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة برسم السياسات والاستراتيجيات العمرانية للبلاد، وشارك الأعضاء في عدد من الجلسات واللقاءات والاجتماعات الجانبية والحوارات، واستعرضوا تجربة الكويت والمجلس البلدي في عدة مجالات.



واجتمع وفد «البلدي» مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، حيث تطرق إلى التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتبعة في الكويت، والمتعلقة بالمخطط الهيكلي للدولة، وإدارة النفايات البلدية وطرق تقليلها واعادة تدويرها ومعالجتها، وتطبيق مفاهيم الاستدامة والمرونة في التطور الحضري والعمراني في الكويت.



بدأ د.حسن كمال الاجتماع بتوضيح دور واختصاصات المجلس البلدي في اقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية بالإضافة إلى تنظيم البناء والتطور العمراني والخدمات البلدية العامة في الكويت. وأوضح اهتمام وفد المجلس بخبرات وسياسات مطورة لاستدامة المدن، ومرنة في مواجهة الكوارث الطبيعة، وأيضا المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة والنفايات البلدية والنقل والتغير المناخي.



وتطرقت م.شريفة الشلفان خلال اللقاء مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى دور المجلس البلدي والجهود المبذولة لمراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وتوافقه مع أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها الكويت، خاصة من ناحية مناخها الحار والجاف.



بدوره، ناقش عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي أهمية التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالكويت والخليج العربي، كون هذه المنطقة ذات طابع خاص من حيث المناخ والاقتصاد والثقافة يتميز باختلافه عن باقي دول العالم، كما أنها تعتبر محورا اقتصاديا عالميا، إلا أن الدراسات التي قامت بها الأمم المتحدة على هذه المنطقة لاتزال محدودة، الأمر الذي يتطلب زيادة التركيز عليها وإيجاد حلول مستدامة واقعية تتناسب مع ثقافة المنطقة وظروفها.



من جانبه، أوضح م.اسماعيل بهبهاني أهمية تطوير منظومة النقل والاستراتيجيات المتعلقة بها، ومع زيادة عدد السكان يجب الاهتمام بتطوير وسائل النقل الجماعي لايجابيتها المتعددة وبالتزامن مع تنفيذ اعمال تطوير شبكة الطرق وضرورة تحقيق مبادئ المدن المرنة وتحسين جودة الحياة.



من جهتها، أشادت ميمونة شريف بمستوى مشاركة الكويت ودورها الحيوي في التخطيط الحضري الاستراتيجي المستدام، واستكمل الوفد النقاش مع فريق برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبحث معه سبل التعاون وتعزيز دور الكويت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاتفاق على زيادة التعاون مع برنامج الامم المتحدة «موئل» بما يتعلق بالعمل البلدي.



والتقى أعضاء الوفد كذلك مع سفيرنا لدى جمهورية كينيا قصي الفرحان وممثلي السفارة في نيروبي، كما أثنوا على كلمة الكويت خلال جلسة الدورة الثانية التي استعرض فيها السفير دور الكويت وإنجازاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساندتها للدول المتضررة.



واستعرضت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان خلال حلقة نقاشية متعلقة بجودة الحياة تجربة الكويت في مجال المدن الصحية في بعض ضواحي البلاد، وأبرزت دور التعاون بين مختلف الجهات في الكويت، لاسيما المجتمع المدني، في الوصول إلى مدن تهدف إلى تحقيق حياة أكثر صحة واستدامة لقاطنيها.



كما ناقش الوفد مع وفود مختلفة من دول الخليج الشقيقة مسألة تبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الصلة، وأعرب عن شكره للسفير قصي الفرحان وممثلي السفارة لجهودهم المبذولة في استقبال واستضافة ودعم الوفد الكويتي المشارك في هذا التجمع الدولي، وللجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل تعزيز مشاركة الكويت، مع الإشادة بمسؤولي برنامج «موئل» لإقليم الخليج العربي والكويت.



وحرص وفد الكويت الذي مثله أعضاء من المجلس البلدي وقيادات من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة نفط الكويت، على إبراز المشاريع الرائدة التي تنفذها في مجال تخطيط المدن والإسكان والتنمية الحضرية والعمرانية المستدامة بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المدن المرنة لمواجهة تحديات التغير المناخي والكوارث الطبيعية، كما قدم خبرات البلاد بهذا الصدد أمام الدول المشاركة التي سعت إلى الاستفادة منها وتبادل التجارب مع الكويت لتحسين أداء الحياة.



واختتمت الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» أعمالها بإقرار السياسات والاستراتيجيات المتطورة والمتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.