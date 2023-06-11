أعلنت محافظة الأحمدي ان حصيلة الحملة الرابعة للتبرع بالدم التي استمرت على مدى سبع ساعات يوم أمس الأول (الجمعة) أسفرت عن جمع 161 كيس دم بزيادة عن العام الماضي لتسجل رقما قياسيا، الأمر الذي يؤكد مدى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.



وأكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في كلمة له عقب جولته وتبرعه بالدم الاعتزاز بالحصاد المميز والصدى الطيب للحملة، الأمر الذي يثلج الصدر، مشيرا الى أن الحملة التي أقيمت تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وحملت شعار «قطرة من دمك حياة لغيرك» حظيت بإقبال جماهيري كبير.



وتقدم المحافظ بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في تنظيم الحملة وجميع من بادروا إلى التبرع من مواطنين ومقيمين من داخل وخارج المحافظة وإلى شركاء المحافظة في النجاح والإنجاز وهم وزارة الصحة ‏ممثلة بإدارتي خدمات نقل الدم والطوارئ الطبية وبنك برقان ومجموعة التمدين وإدارة مجمع الكوت ومتطوعي محافظة الأحمدي.



من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.يعقوب التمار عن سعادته بالإقبال الذي حظيت به الحملة، مؤكدا دعمه لمثل هذه الحملات خاصة خلال هذه الفترة من السنة وقبل دخول إجازة الصيف، مشددا على أن المخزون الاستراتيجي للدم في مأمن حاليا.



من ناحيته، أكد مدير عام إدارة التسويق بمجموعة التمدين معاذ الرومي أن مشاركة «الكوت مول» في الحملة للعام الثاني على التوالي تنطلق من إيمان راسخ لدى المجموعة بأهمية المسؤولية المجتمعية وتترجم ضرورة التعاون وتكامل الغايات بين القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة داخل المجتمع الكويتي.