المؤتمر هو الأول من نوعه في العالم الذي يدرس هذه التقنية المثيرة من وجهة نظر شرعية وأخلاقية

مشاركة أكثر من 50 خبيراً طبياً وفقهياً.. والمؤتمر يمنح الأطباء الحضور 18 نقطة في التعليم المستمر



عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر للمنظمة تحت عنوان «تكنولوجيا الرحم الاصطناعي: استكشاف الفرص والتحديات الصحية.. الشرعية.. الأخلاقية.. القانونية»، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي بمقر المنظمة بمنطقة الصباح الطبية يوم الأربعاء المقبل ويمتد خلال الفترة 14 إلى 16 الجاري.



وأضاف الجارالله أن هذا المؤتمر يعد فريدا من نوعه والأول في العالم الذي يدرس هذه التقنية المثيرة من وجهة نظر شرعية وأخلاقية، لذك استقطب المؤتمر في لجانه العليا قامات علمية ودولية مثل: رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر أ.د.نظير داود وهو أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كما أن رئيس اللجنة العلمية هو وزير الصحة السعودي سابقا ومدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أ.د. حسين الجزائري، ونسعد بوجود أستاذ الصحة العامة بكلية امبريال كوليج بلندن وأمين عام اتحاد المستشفيات العربية أ. د. توفيق خوجة، واستشاري النساء المتميز ورئيس وحدة الخصوبة بمستشفى الجهراء بالكويت كنائبين لرئيس المؤتمر د.حازم الرميح.



وذكر الجارالله أن المؤتمر يعقد بمشاركة كبار المتخصصين في المجالين الطبي والفقهي والعلوم التقنية المرتبطة بهما، تحت مظلة دولية واسعة تشمل مشاركين من أكثر من 15 دولة من الكويت والخليج، مصر، ألمانيا، وانجلترا، ماليزيا، اندونيسيا، الهند باكستان، مضيفا أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الأزهر الشريف، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وغيرها من الجمعيات العلمية والجامعات العربية والدولية.



وعن أهداف المؤتمر، أعلن د.الجارالله أنه يستهدف استكشاف الفرص والتحديات التي تصاحب هذه التقنية المهمة والخطيرة في آن واحد لضمان وضع الضوابط الصحية والشرعية والقانونية لتأكيد أمانها وسلامتها ونزاهتها من منظور إسلامي.



وعن محاور المؤتمر، قال د.الجارالله انه يضم 6 محاور، الأول: تقنية الرحم الاصطناعي: الحقائق والمستجدات والتطبيقات، أما الثاني فهو التحديات الطبية.. الحالية والمتوقعة والمجهولة، وبالنسبة للثالث فهو نظرة الأديان للرحم الاصطناعي، أما الرابع فهو المشكلات والتحديات القانونية ووضع الضوابط اللازمة.



وتابع: يتمثل المحور الخـامـس عـن الـمخاطر الأخلاقية ـ الاجتماعية ـ الإنسانية.. وكيف نتعامل معها، أما بالنسبة للمحور السادس فهو عن دور الإعلام الواعي والصحة الرقمية.



وكــــشــف عـــن أن المؤتمر سيصدر وثيقة المنظمة الإسلامية للرحم الاصطناعي وهي الوثيقة الفريدة والأولى من نوعها في العالم التي تربط هذه التقنية المثيرة والطفرة الطبية المتوقعة من وجهة نظر إسلامية، لترسم ملامح الضوابط الشرعية والطبية والقانونية للاستفادة من منافعها مع درء مفاسدها لتنعم بها البشرية جميعا.



وذكـر أن الـمـؤتـمـر سيستقطب أكثر من 50 خبيرا متميزا في المجالات الطبية والفقهية ليهدي بذلك للحضور من الأطباء 18 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر من معهد الكويت للتخصصات الصحية للمؤتمر وورشة العمل معا، وكذلك يعطي 14 نقطة طبقا لمعهد التخصصات السعودية مما يعطي ثقلا علميا ومهنيا للمؤتمر حيث حصل على الاعتماد من كلتا المؤسستين العريقتين.