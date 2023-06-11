عبدالعزيز الفضلي



في أجواء احتفالية مفرحة ومميزة فاقت كل التوقعات، أقامت أكاديمية الإبداع الأمريكية حفل التخرج للدفعة 23 من طالباتها وسط حضور غفير لأولياء أمورهن وأقربائهن والذين عبروا عن سعادتهم بتخرج بناتهم وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية كل في التخصص التي ترغب فيه متابعة دراستها، حيث اشتمل الحفل على تكريم 175 طالبة خريجة.



وألقى ناظر مدرسة السالمية فرحان هاشمي كلمة هنأ فيها الطالبات الخريجات على إنهائهن مرحلة مهمة من حياتهن الدراسية، متمنيا لهن التوفيق في دراستهم الجامعية المستقبلية.



كما أعربت ناظرة مدرسة حولي خضرا جاما في كلمة مماثلة، عن سعادتها على تخرج طالباتها اللاتي كن على قدر من التميز والإبداع، متمنية لهن الاستمرار في هذا التميز في دراستهن الجامعية، شاكرة أولياء أمورهن على تعاونهم مع الأكاديمية، والذي توج ذلك في هذا الإنجاز العلمي الذي نفتخر به.



ومن بين الخريجات الطالبة ياسمين بدر المطوع التي أعربت عن سرورها وسعادتها بالوصول الى هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى من العطاء والمثابرة، مهدية تفوقها ونجاحها إلى والديها اللذين لم يقصرا في تشجيعها ودعمها لتحقيق النجاح، فقد تحملا أعباء 12 عاما من التعليم وسارا معنا في هذا الدرب الطويل، والحمد لله تحقق الهدف المنشود.



وقالت: أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل الكبير وأمي وأبوي نور عيني، مشيرة إلى أنه «من غيرهما لن أصل لهذه المرحلة وأطمح لأن أكون مهندسة معمارية وأرفع رأسيهما، والحمد لله على هذا الإنجاز».



وأوضحت أن خريجي اليوم هم الأجيال التي ستبني كويت الغد وستقع على عاتقنا مسؤولية هذا الوطن، لذا فإننا نعاهد الله تعالى أن نبذل ما في وسعنا من التزود بالعلم لأنه أساس التنمية التي ينشدها الجميع.



كما شاركتها فرحة التخرج شقيقتها غادة بدر المطوع، وقالت: أنا فخورة فيها، وإن شاء الله تكون لي قدوة في المستقبل، متمنية لها التوفيق والنجاح في دراستها المقبلة والمساهمة في خدمة بلدنا الكويت.