أكد النائب خالد الطمار أنه مهما فعل فلن يستطيع أن يوفي أهل الدائرة الأولى حقهم «بعد الثقة التي منحوني اياها وتصويتهم لي في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي، فالله يبيض وجوههم، وسأكون عند حسن ظنهم بي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني على حمل هذه الأمانة التي حملوني إياها».



جاء ذلك خلال استقبال الطمار للمهنئين والمباركين بمناسبة فوزه في الانتخابات التي خاضها ممثلا للدائرة الأولى، واستطاع ان يحقق فيها المركز الرابع بـ 3575 صوتا.



وذكر الطمار أنه سيسعى جاهدا لتحقيق كل ما وعد به، وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات وآمال أبناء الشعب الكويتي الوفي الذي ينتظر منا الوفاء بالعهد بعد أن منحنا ثقته.