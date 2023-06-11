أقام النائب أسامة الشاهين حفل استقبال لناخبي وأهالي الدائرة الأولى في مقره بمنطقة بيان، بمناسبة فوزه في انتخابات أمة 2023 للفصل التشريعي السابع عشر.



وقال الشاهين إن «الشعب الكويتي جدد لمنصة 2022، وبإذن الله مقدم على الترشيح لأمانة السر من خلال الأغلبية الإصلاحية، فأنا بانتظار الاجتماعـــات والتنسيــق وسأكون عوداً في حزمة ولن أشق الصف بإذن الله».



وأضــاف الشـاهـيــــن مخاطبا أبناء الدائرة الأولى «أكرمتموني بتجديد الثقة وأعاهدكم بثبات المسار، وشكرا وحدها لا تكفيكم وعلى الحق والخير دوما نلتقيكم، أشكر كل مواطن ومواطنة وناخب وناخبة من الدائرة الأولى وكل الدوائر، وهذه الفرحة هي من جهدكم، وأشكر أعضاء حملتي الانتخابية، فهم لم يختاروا أسامة بل اختاروا المشروع الذي رفعناه وهو قضية وطن وليس تياراً والناس ذهبت وصوتت وأرقام المشاركة ارتفعت، حفظ الله الشعب الكويتي الوفي وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».