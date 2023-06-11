أقام النائب م.عبدالله فهاد العنزي حفل عشاء على شرف أهالي الدائرة الرابعة في منطقة الجهراء بمناسبة فوزه في انتخابات أمة 2023 للفصل التشريعي السابع عشر.



وقال فهاد: «‏الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، و‏لا يسعني إلا أن أشكر أبناء هذا الشعب العظيم وخصوصا في الدائرة الرائعة، الذين أولوني ثقتهم الغالية وحملوني مسؤولية أدعو الله تعالى أن يعينني على الوفاء بها كما يليق بهم وبالوطن الحبيب، وأعدهم بأننا سنبقى دائما (شركاء ونتصدى).



وأضاف «غمرني الله بفضله وكرمه ثم غمرني الشعب بوفائه، وشكرا لأعضاء حملتي الانتخابية على جهودهم الجبارة، وشكرا للشباب الذين تطوعوا معنا، وشكرا لجميع الناخبين الكرام، وبيض الله وجيهكم وما قصرتم».