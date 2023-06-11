علاء مجيد

بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.081 مليار دينار بتراجع قدره 142 مليون دينار وبنسبة 6.38% عن شهر أبريل الماضي البالغ 2.223 مليار دينار، مقسمة إلى 2.050 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.318 مليون دينار.



فقد انخفضت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر مايو لتصل إلى 1.190 مليار دينار مقارنة بـ 1.240 مليار دينار في أبريل الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية مايو إلى 655.89 مليون دينار مقارنة بـ 708.53 ملايين دينار في أبريل الماضي. وتقلصت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية مايو الماضي 116.25 مليون دينار مقارنة بـ 148.80 مليون دينار في أبريل الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 58.74 مليون دينار مقارنة بـ 63.69 مليون دينار في أبريل الماضي. كما تراجعت فئة النصف دينار فقد بلغت 15.54 مليون دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 16.53 مليون دينار في أبريل الماضي.



وأخيرا، نزلت فئة الربع دينار كويتي، حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 12.89 مليون دينار مقارنة بـ 13.43 مليون دينار في أبريل الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فارتفعت خلال شهر مايو على مستويات شهر أبريل الماضي، حيث بلغت في شهر مايو 31.31 مليون دينار مقارنة بـ 31.28 مليون دينار في شهر أبريل الماضي.



وارتفعت فئة 100 فلس خلال شهر مايو محققة 14.13 مليون دينار مقارنة بـ 14.12 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي. كما زادت فئة 50 فلسا في شهر مايو لتصل إلى 9.34 ملايين دينار مقارنة بـ 9.92 ملايين دينار بنهاية أبريل الماضي.



وارتفعت فئة 20 فلسا خلال شهر مايو محققة 4.075 ملايين دينار مقارنة بـ 4.073 ملايين دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، وصعدت فئة 10 فلسا بنهاية شهر مايو محققة 1.088 مليون دينار مقارنة بـ 1.086 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي.