جارٍ تحديد الأحمال المطلوبة لمحطات تحويل الكهرباء اللازمة للمراكز

الدولة ستقوم بتجهيز البنية التحتية والطرق اللازمة لبناء المراكز خلال عامين

الاتفاقية مع «غوغل كلاود» مفعلة ويمكن الاستفادة من خدماتها في الوقت الراهن

تنسيق حكومي مع كل الجهات لتحديد احتياجاتها من خدمات «غوغل كلاود»

«هيئة الاتصالات» انتهت من مسودة لائحة تصنيف البيانات المحدثة لتواكب التطلعات

المسودة ستطرح على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المعنية لتبدي الرأي قبل صدورها



علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن الكويت جهزت أراضي تصل مساحتها إلى 90 ألف متر مربع من أجل تنفيذ مشروعها الطموح مع «غوغل كلاود» في البلاد، مبينة في الوقت ذاته أن تلك المساحة مقسمة على 3 مناطق تبعد كل واحدة عن الأخرى مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات وفقا للمعايير العالمية المعمول بها.



وكشفت المصادر أن موقع أول مركز بيانات من المقرر أن يكون في جنوب مدينة المطلاع على مساحة 30 ألف متر مربع، أما موقع المركز الثاني فسيكون في شمال مدينة جنوب سعد العبدالله على مساحة 30 ألف متر مربع. وذكرت أن موقع المركز الثالث سيكون في الصليبية الزراعية وعلى ذات المساحة، لتكون المساحة الإجمالية للمراكز نحو 90 ألف متر مربع.



وذكرت المصادر أن تلك المواقع التي حددتها الكويت ستخضع للتدقيق والمشاورات مع «غوغل كلاود» والجهات المعنية كافة، خصوصا أن الكويت ستقوم على إنشاء وتجهيز البينة التحتية لتلك المواقع من خلال إنشاء شبكة الطرق المناسبة التي تربطها بشبكة الطرق الرئيسية في الكويت.



يأتي ذلك إلى جانب توفير محطات التحويل الكهربائية الرئيسية التي تخدم المناطق الـ3، فيما أشارت المصادر إلى أن العمل جار بين الجهات المعنية في الدولة مع وزارة الكهرباء والماء حاليا من أجل تحديد الأحمال المطلوب توفيرها لخدمة مراكز البيانات الـ3 وفق المواصفات الفنية العالمية التي تضمن تغذيتها بالطاقة المطلوبة للتشغيل.



وتوقعت المصادر أن تبدأ عمليات بناء مراكز البيانات خلال ما يقارب الـ24 شهرا المقبلة، ما يعني أن الدولة أمامها ذات المهلة من أجل تجهيز البينة التحتية اللازمة لبدء بناء وتشغيل المراكز الثلاثة في البلاد.



وقالت المصادر إن تفعيل الاتفاقية بين «غوغل كلاود» والكويت ليس مرهونا بالانتهاء من بناء مراكز البيانات، مبينة أن الاتفاقية مفعلة منذ توقيعها وأن الحكومة بأجهزتها المختلفة ستتمكن من الاستفادة من خدمات «غوغل كلاود» في القريب العاجل.



وأشارت المصادر إلى الجهات الحكومية كافة بصدد التنسيق المشترك لتحديد احتياجاتها من الخدمات التي تقدمها «غوغل كلاود»، والتي سيتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت دون تأخير بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي المتسارع التي تشهدها الكويت. وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للاتصالات بدأت تسريع إجراءاتها في شأن اللائحة المنظمة لعملية تصنيف البيانات من أجل تعظيم الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، مبينة أن هذه الاجراءات تهدف لتطوير اللائحة التي صدرت في 2021 للاستفادة من خدمات البيانات، وعليه، بدأ العمل على تحديث وتنقيح تلك اللائحة، وصولا إلى الانتهاء من مسودة اللائحة المحدثة لتصنيف البيانات.



ولفتت المصادر إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستقوم الهيئة بطرح مسودة لائحة البيانات للاستشارة العامة من خلال استعراضها مع الجهات المعنية في الدولة بالقطاعين العام والخاص من أجل التعرف على مرئياتهم بالصيغة الأخيرة ومدى الحاجة إلى التعديل عليها أو الاضافة إليها بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للجميع بما يدفع نحو تحقيق أعلى مستوى مكن الممارسات المهنية في هذا الجانب بما يصب في صالح الدولة والمواطنين على حد سواء للاستفادة من خدمات فائقة الجودة ومأمونة.