علي إبراهيم



كرمت شركة «ABK Capital»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، شركاءها في نجاح إطلاق علامتها التجارية الجديدة، وذلك خلال حفل نظمته بمقرها الجديد الكائن في برج بيتك في الدور 16، حضره ممثلون عن الصحف الكويتية المحلية وشركات الدعاية والإعلان التي ساهمت بشكل كبير ومميز في تنفيذ الحملة التسويقية والإعلامية والإعلانية بدقة واحتراف، بالتنسيق مع إدارة التسويق واتصالات الشركات في «ABK Capital».



وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «ABK Capital»، د.حسين شحرور، «لقد كان لشركائنا دور بارز وفعال في تعزيز مكانة الشركة ودورها كواحدة من أبرز شركات الاستثمار في الكويت، وذلك من خلال إطلاق الهوية الجديدة للشركة، والتي هي جزء أساسي من عملية تحول متكاملة ومستدامة على مستوى مجموعة البنك الأهلي الكويتي، حيث تهدف إلى توفير تجربة أفضل للعميل وتواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة التي يشهدها قطاع الاستثمار وإدارة الأصول والثروات».



وأضاف: «نشكر كل شركائنا من صحف محلية ووكالات وشركات إعلانية على جهودهم التي بذلوها جنبا إلى جنب مع فريق عمل ABK Capital لتحقيق هذا النجاح».



وفي ختام الحفل قدم د. شحرور دروعا تذكارية للصحف والشركات المكرمة، وهي: جريدة الأنباء، والقبس، والراي، والجريدة، والسياسة، وعرب تايمز، وشركة بادريان للهندسة المعمارية، شركة ووندرمان تومبسون للدعاية والإعلان، شركة يونيفرسال ميديا للدعاية والإعلان، وشركة برانديت للدعاية والإعلان.



يذكر أن ABK Capital، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار على مستوى المنطقة في مجال إدارة الأصول وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية، تأسست عام 2006 كشركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) خاضعة لرقابة وقوانين هيئة أسواق المال في الكويت.



وتعد ABK Capital إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي الكويتي، وركيزة أساسية ضمن خطة التوسع الإقليمية للبنك تمتد عبر الكويت ومصر والإمارات.



وتحرص شركة ABK Capital على تقديم أعلى مستويات الشفافية والكفاءة والتفاني لكل عملائها، كما توفر مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.



وتعتمد شركة ABK Capital، على فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة في مجال تقديم كل الخدمات الاستثمارية لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت.



وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الاستثمارية المصممة خصيصا لتلبية الأهداف المحددة لعملائها، كما تغطي العروض التي توفرها الشركة كلا من فئات الأصول التقليدية والبديلة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكل سهولة ويسر.