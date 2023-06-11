تعمل شركة نفط الكويت بلا هوادة لمواصلة التطوير والتحديث في مختلف مجالات عملها، سواء ما يتعلق بالعنصر البشري، أو المرافق، أو الإجراءات والآليات والنظم المتبعة فيها.



وفي هذا السياق، نجحت الشركة مؤخرا في تحديث استراتيجيتها للسنوات الـ 5 المقبلة، لاسيما فيما يختص باستراتيجية التحول الرقمي التي تسعى من خلالها للاستفادة من الخبرات المكتسبة والجهود الكبيرة التي بذلت من جميع القطاعات في الشركة على مدى السنوات السابقة، وتم هذا التحديث بإشراف ورعاية الرئيس التنفيذي للشركة أحمد جابر العيدان، وسيكون له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للشركة وتطوير الكوادر الوطنية لمواكبة تحديات المرحلة الجديدة، إضافة إلى تحسين التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، وكذلك تحقيق الإيرادات والنمو المستدام.



وفي هذا السياق، أشاد نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار، بدر أحمد المنيفي، بهذه الاستراتيجية التي ستعزز ثقافة الابتكار والإبداع في الشركة وتتبنى دمج العديد من تقنيات التحول الرقمي على جميع المستويات والمكونات، وبما يجعل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات رافدا أساسيا لاستكمال أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق استراتيجية عام 2040.



وأضاف المنيفي انه إيمانا من الشركة بقيمة وأهمية البيانات الضخمة في تكنولوجيا التحول الرقمي، فإنها ستقوم بتدشين حقبة رقمية جديدة تختص بإنشاء مجرة البيانات الضخمة «Big Data Galaxy»، والتي من المقرر إعلان خارطة طريق التحول الرقمي لشركة نفط الكويت من خلال مؤتمر «مجرة البيانات الضخمة» والذي سوف ينطلق في يوم 18 يونيو 2023، والذي سيسهم في تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من أشكال التكنولوجيا المتقدمة في التحول الرقمي، كما سيعزز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في عالم رقمي متزايد النمو.



من جانبه، أفاد مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، حمد أحمد الزعابي بأن شركة نفط الكويت احتلت مكانة رائدة في التحول الرقمي منذ بداية رحلتها بهذا المجال في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في حوكمة كافة قطاعات الشركة والتركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق تقنياتها الرقمية، بهدف الارتقاء بمنظومة شركة نفط الكويت الرقمية لتواكب المنظومات الرائدة في قطاع النفط والغاز عالميا.



بدوره، أوضح منسق وحدة التحول الرقمي في مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، حمد سالم الرشيدي، ان مفهوم التحول الرقمي لم يعد يقتصر على استخدام التقنيات الحديثة فحسب، بل تخطى ذلك ليصبح مجالا شاملا لكل أدوات التحول الرقمي الذكي في عمليات الإنتاج والعمليات اللاحقة المرتبطة بها، وكذلك في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث إجراءات العمل والنماذج في الشركة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للشركة والانتقال نحو مرحلة جديدة من صناعة النفط الذي يعتبر أهم منتجات الطاقة في العالم.