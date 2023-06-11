البابطين: نسعى للريادة عبر الاستفادة من طاقات الكوادر الوطنية في شتى قطاعات ooredoo الكويت



تجدد Ooredoo الكويت التزامها بقيادة مبادرات التكويت من خلال التزامها برعاية المواهب المحلية الشابة وتطويرها، مع التركيز على مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات المتكاملة، حيث تهدف الشركة إلى زيادة الإنتاجية والتفاعل وتنمية المهارات لتعزيز أداء الشركة ورضا العملاء بالتزامن مع إحداث تأثير هادف في المجتمع الكويتي.



وإدراكا منها لمدى أهمية تحسين أداء الموظفين على المدى الطويل، تركز Ooredoo بشكل كبير على دعم المواهب الكويتية وتمكين الجيل القادم في مختلف المجالات، ونظرا لكون أغلب مدرائها التنفيذيين من الكويتيين، فإن Ooredoo تلتزم بتعزيز نمو المواهب المحلية داخل الشركة.



وقال الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: تتمثل رؤيتنا في تطوير قوى عاملة كويتية ذات مهارات عالية وتمكينها من تشكيل مستقبل مجال الاتصالات، ونحن فخورون للغاية بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في الكويت على مدار العامين الماضيين من خلال تسكين أكثر من 95% من المدراء التنفيذيين لدينا من الكوادر المحلية.



وأضاف: يوضح هذا الإنجاز تفانينا الراسخ في دعم المواهب المحلية وخلق فرص عديدة للشباب الكويتي وفتح باب التميز أمامهم، ونحن في Ooredoo نعزز الثقافة الموجهة نحو الأداء والتي تهدف إلى تمكين الموظفين من تحقيق أهدافهم في انسجام تام مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، ولتعزيز ذلك، قمنا بإطلاق جوائز ومكافآت تنافسية لتقدير إنجازات الموظفين الأفضل لدينا والاحتفال بها.



وأضاف: من خلال قيامنا باستثمارات كبيرة في تنمية موظفينا، وتمكينهم بمهارات استثنائية، وتوفير فرص كبيرة للتطوير، فإننا نؤسس لبيئة عمل قائمة على النمو والتقدم الدائمين.



استراتيجية الموارد البشرية



علاوة على ذلك، تفخر Ooredoo بتعاونها مع الجامعات، وإقامة شراكات لإطلاق برامج التدريب الصيفي للمواهب الشابة الكويتية، ومن خلال التدريب الداخلي وبرامج خريجي الجامعات والمبادرات الأخرى، توفر الشركة خبرة وفرصا قيمة للشباب الكويتيين للمساهمة في نجاح Ooredoo.



وقال عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في Ooredoo الكويت: يسعدنا التعاون مع الجامعات وتقديم برامج التدريب التي تمكن المواهب الكويتية الشابة.



وتوفر هذه البرامج لهم منصة للمساهمة في نجاح Ooredoo وتمكنهم من اكتساب خبرة قيمة.



دعم التحول الرقمي



وتماشيا مع رؤيتها، تسعى الشركة جاهدة لتزويد موظفيها بالأدوات والموارد اللازمة للتقدم في سياق رقمي سريع التطور، توفر Ooredoo فرصا للنمو من خلال منصات التعلم والتطوير الحديثة لإثراء معارف موظفيها وتنمية مهاراتهم، مما يساعدهم في التطور في حياتهم المهنية داخل الشركة.



كما تقوم الشركة بتقديم العديد من برامج المكافآت والتقدير وتكريم الموظفين الذين يتفوقون في أدائهم وإنجازاتهم، لأنهم يمثلون حجر الزاوية في نجاح Ooredoo وهم بمنزلة سفراء للعلامة التجارية أينما ذهبوا.



ويجسد شعار الشركة الجديد، «طور عالمك»، تفاني الشركة في تمكين الطاقات البشرية من التقدم والتطوير المستمر كما تلتزم Ooredoo بمهمتها المتمثلة في الارتقاء بالحياة وتقريب الناس لبعضهم من خلال أحدث حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية.



وانطلاقا من التزامها بالتطوير والابتكار، تعلن الشركة عن إطلاقها فرص وظيفية جديدة، كما تدرك Ooredoo الأهمية المتزايدة لعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتسويق الرقمي، وغيرها من التقنيات المتطورة، وتدعو الأفراد الذين لديهم شغف بالتكنولوجيا والابتكار للانضمام إلى فريقها.



وتابع بالقول: ندعو في Ooredoo المواهب الكويتية المتميزة، من الخريجين الجدد إلى المهنيين ذوي الخبرة، للانضمام إلى عالم الاتصالات مع فريق عملنا الذي يتميز بالديناميكية ونحن بصدد إطلاق برنامج توظيفي O academy لاستقطاب حديثي التخرج من الجامعات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى أن أبوابنا مفتوحة للباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والقطاعات، بما في ذلك الوظائف الفنية والمتخصصة في مجالات الاستراتيجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.



بينما تمهد Ooredoo الطريق للتحول الرقمي، تحافظ على التزامها بخلق بيئة عمل ديناميكية وتقدمية، حيث يمكن للموظفين إطلاق العنان لإمكاناتهم والمساهمة في التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الاتصالات.